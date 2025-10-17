Poca lista en dependencia y respuesta en 113 días en Castilla y León

«Castilla y León es la comunidad que cumple con la ley». El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, no duda en poner una de las mejores notas a Castilla y León en el indicador de agilidad administrativa con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente por la Ley de Dependencia. Este recorrido hizo que en septiembre de 2025 el tiempo medio en España fuese de 349 días, 15 días más que al empezar el año. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 4 comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113 días), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo están Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).

Otro «dato positivo», según José Manuel Ramirez, es la cada vez más reducida lista de espera en los últimos nueve meses. Según los datos el informe presentado este viernes, Castilla y León reduce la lista en ese periodo de tiempo en 3.183 personas y es la comunidad que encabeza la bajada en todo el territorio nacional. El 5% de las 8.567 personas están en espera de que se resuelva algún tramite.

Más financiación

Pero no todo es positivo, el informe sitúa a Castilla y León entre las comunidades con un sistema de financiación que el informe denomina «sistema low cost» en cuanto a la cuantía de la financiación que recibe cada dependiente, que en Castilla y León es de 203 euros y la media en España está en 264 euros, y «la intensidad del desarrollo» como califica Ramírez a las horas destinadas a las ayudas a domicilio. Las comunidades que menos porcentaje aportaron en dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Las que más: País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).

A 30 de septiembre había en España 1.726.288 (89.531 más que en 2024) personas con dependencia reconocida y otras 133.414 (5.535 más que en 2024) pendientes de valoración.

24.676 leoneses con prestaciones concedidas

En León se atiende ya a 24.676 personas dependientes, que acumulan un total de 33.387 prestaciones. Solo 31 de las 24.707 personas que tienen derecho a una prestación están pendientes de que se les conceda una ayuda. Según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, de las 24.676 personas dependientes con prestación concedida, 5.697 tienen su domicilio en el municipio de León, 2.985 en Ponferrada, 1.216 en San Andrés del Rabanedo y 14.778 en el resto de los municipios de la provincia. Esto significa que el 99,87% de las personas dependientes con derecho a prestaciones ya las reciben, superior en 6,6 puntos a la media nacional que está en el 93,3%.

Por el contrario, las personas que esperan recibir su prestación suponen el 0,13% del total, inferior en 6,6 puntos a la media nacional que está en el 6,7%.

Cuidadores no profesionales

La provincia de León hay 1.379 cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, con fecha a 30 de septiembre de 2025. Es la cifra más alta de toda la comunidad, por delante de Valladolid, que suma 1.101, seguida de Zamora, con 525; Salamanca, con 846; Burgos, 706; Ávila, 313; Segovia 297; y Soria, 119.

En todo el territorio nacional hay 95.372 convenios especiales para cuidadores no profesionales. El 87,4% son mujeres y el 12,6% son hombres. La mayoría, el 38,1%, tienen menos de 50 años y el 4,3% son personas mayores de 65 años.

Otro dato de interés es la nacionalidad de los que se dan de alta como cuidadores no profesionales. El 31 de enero de 2025 había en España 86.882 cuidadores no profesionales, de los que 79.895 eran españoles, 2.616 de Marruecos, 1.140 de Rumanía, 214 de Bulgaria, 191 de Colombia, 186 de Argelia, 164 de Brasil y 2.467 de otros países que no se reflejan en las estadísticas nacionales.