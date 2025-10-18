Edificios emblemáticos de León: Paseo de la Facultad, 3-5

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En diciembre de 1946, Isidoro Sainz Ezquerra firmó estas dos casas de vecindad para Francisco Crespo y Luis de Miguel, propietarios de los solares números 3 y 5 del entonces Paseo de la Lealtad, (hoy de la Facultad), y cuyas obras ejecutó con Julián López Arenas como aparejador. Proyectó los edificios con estructura de hormigón y muros de carga en cinco crujías. Sin sótano. Las carboneras en el patio de manzana.

La planta baja para tiendas y dos portales con acceso a un patio central y a otro posterior; escalera de tres tramos y ascensor en su ojo para subir al entresuelo destinado a oficinas y a cuatro plantas con 16 viviendas (8 en cada casa), distribuidas por amplio hall y corto pasillo. Dispuso los alzados a la calle simétricos, con basamento de revoco pétreo en dos niveles con moderno lenguaje comercial: refinadas portadas clasicistas en sendos ejes abiertas en paños fajeados con esbeltas pilastras dóricas sin pedestal adosadas, que parecen sostener un arquitrabe sobre mensulillas.

El cuerpo principal con columnas de balcones sobre ambas portadas en paños de ladrillo rosa, y ventanas enmarcadas sobre repisas entre esbeltos cuerpos cerrados en voladizo, también revocados y finamente moldurados, que abren grandes vanos recercados sobre repisas y cartelas en su frente alabeado. Estilizadas pilastras cajeadas delimitan ambas Casas y apuntalan un entablamento de coronación con astrágalo como arquitrabe, friso con discos dibujados y una prominente cornisa denticular culminada por frontis abarrocados entre pináculos… Sainz Ezquerra, arquitecto municipal, había desarrollado su larga carrera instalado en el Eclecticismo Historicista con derivaciones Art Decó y tímidos acercamientos al Racionalismo de los años 30.

En los 40 adoptó, sin pudor, esa arquitectura de ladrillo y «revoco pétreo» propiciada por el Nuevo Régimen, aquí manejando un Neobarroco profusamente ornamentado, de carácter «fachadista», pero perfectamente conforme al espíritu de la época.