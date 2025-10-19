Memoria de un incendio

Publicado por Alberto Flecha Creado: Actualizado:

Mire bien esta foto. No piense aún en incendios ni en presupuestos. Fíjese solo en el cuadro. Esto no es un valle quemado. Es la alegoría cruda de nuestra tierra cuando todo arde y el sistema se aparta.

Lo primero que golpea es el negro. Las ramas —las que antes alzaban sus copas como paraguas verdes— ahora son un andamio de hierro fundido, un dibujo de tinta china sobre el vacío. El suelo es hollín. Las raíces, ceniza. Es como si la tierra, agotada, se hubiera echado encima no un velo, sino el sudario del olvido. Aquí no hay épica. Aquí hubo derrota. Las ruinas vegetales, los esqueletos de árboles, son duelo clavado en vertical. Esta imagen es el primer plano de la pena. La escena que la élite prefiere no mirar. Pero el ojo —terco animal— busca una salida. Se cuela por los huecos, se escapa hacia la luz. Y entonces encuentra, allá al fondo, un brote. Un verde tímido, casi obsceno, que asoma desde la herida. Ahí está la tensión. La farsa. Lo que salva a esta imagen de ser solo un parte de guerra. El fuego arrasó, sí, pero nos permite creer que no tuvo la última palabra. Porque también es cierto que la hierba trae consigo la burocracia del olvido. Que cuando brota el verde, vuelve la desmemoria oficial. «El campo se repara solo, dicen. Qué suerte la nuestra. Qué cínica es la naturaleza.» Pero lo que se fue no vuelve. No vuelve la sombra del nogal que tardó treinta años. No vuelve la colmena. No vuelve el trabajo del paisano ni la dignidad ni el tiempo quemado. Hace días presentaron el nuevo presupuesto para incendios. Esta vez no escatiman. Ahora sí. Helicópteros, cifras, despliegue. Todo tarde. Todo postizo. Todo para calmar al noticiario.

Nadie presupuesta el miedo. Nadie presupuesta el duelo. Nadie presupuesta la rabia de quien defendió su casa con un cubo. Ni el silencio político que queda cuando se va el fuego y no viene nadie. Mire de nuevo la foto. No hay consuelo en ella. Hay condena. Hay resistencia. Y hay un paisaje que nos devuelve nuestra propia forma: calcinada, frágil, humana. Pero despierta.