La carroña nos hizo humanos

Comer carroña nos hizo humanos, en una estrategia de subsistencia complementaria a la caza y la recolección que jugó un papel fundamental en los ecosistemas como un comportamiento alimentario más, según recoge un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos. Si hasta ahora se ha venido diciendo que «comer carne nos hizo humanos", también se podría decir que «comer carroña nos hizo humanos", ha sostenido Ana Mateos, científica del CENIEH y que junto a Jesús Rodríguez, del mismo centro, han liderado un artículo publicado en la revista Journal of Human Evolution que plantea un nuevo paradigma del papel de la carroña en la subsistencia de las poblaciones humanas a lo largo de su evolución.

Se trata de un trabajo de síntesis multidisciplinar en el que paleontólogos, arqueólogos y ecólogos del CENIEH, del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), de la Universidad Miguel Hernández, así como de las Universidades de Alicante, Granada y Málaga, han revisado las ventajas e inconvenientes del consumo de carroña para un homínido. La mayor ventaja del carroñeo radica en que requiere mucho menos esfuerzo para obtener el alimento que la caza; y en cuanto a las desventajas, siempre se ha dicho que es un recurso escaso e impredecible, que consumir cadáveres conlleva siempre un alto riesgo de adquirir patógenos, y el riesgo de ser atacado por un predador letal al tratar de acceder al cadáver de un animal. Sin embargo, «los resultados de las investigaciones ecológicas dibujan un escenario muy diferente que dinamita estas desventajas que tradicionalmente se le han atribuido al carroñeo", han detallado desde el CENIEH este lunes. La carroña es más predecible de lo que se pensaba y suele estar más disponible precisamente en las épocas del año en las que otros alimentos alternativos son más escasos, por lo que sería un recurso clave para superar los periodos de hambruna. "Cuando mueren, los grandes mamíferos terrestres y marinos ofrecen toneladas de alimento fácilmente disponible que favorece el que muchas especies de carroñeros se toleren y se alimenten de forma simultánea", señala Mateos, autora de este estudio.