Un leonés entre dinosaurios

El investigador de la Universidad de León (ULE), Jorge García Girón, profesor permanente laboral en el área de Ecología, es uno de los principales autores del artículo titulado «Late-surviving New Mexican dinosaurs illuminate high end-Cretaceous diversity and provinciality», publicado ayer en la revista Science. Se trata de un estudio que proporciona una nueva perspectiva sobre los últimos ecosistemas dominados por dinosaurios en la Cuenca de San Juan, al noroeste de Nuevo México, en los Estados Unidos. Estos últimos restos fósiles de dinosaurios fueron recopilados del Miembro Naashoibito de la Formación Ojo Álamo.

Todos los dinosaurios, salvo las aves (que son sus descendientes modernos), se extinguieron hace unos 66 millones de años cuando un asteroide chocó contra la península de Yucatán en México, acabando con cerca del 75% de la vida en la Tierra.

Ilustración de ©Natalia Jagielska

«Los dinosaurios de Naashoibito vivían al mismo tiempo que grandes estrellas del imaginario colectivo, como el «Tyrannosaurus rex» o el «Triceratops». Estos animales no estaban en decadencia. Por el contrario, sus comunidades estaban conformadas por muchas y diferentes especies y variedades», ha explicado Andrew FLynn, Profesor de Geología de la Universidad Estatal de Nuevo México y autor principal del estudio.

A diferencia de las comunidades de dinosaurios bien conocidas del norte de Estados Unidos, dominadas por grandes manadas errantes de «Triceratops» y «Edmontosaurus», la fauna de Nuevo México la lideraba una especie muy diferente: el enorme saurópodo de cuello largo «Alamosaurus». Los investigadores calculan que el «Alamosaurus» podría llegar a superar en longitud a dos camiones grandes en serie, pesando alrededor de 30 a 80 toneladas, con un cuello larguísimo y una altura de unos 9 a 15 metros.

El investigador leonés y profesor del área de Ecología de la ULE, Sergio García Girón.DL

«Sería el equivalente a una ballena azul, pero la mitad de pesado», explica Jorge García Girón. «Nuestros análisis demuestran que los dinosaurios de Nuevo México, formados por especies totalmente distintas a las de Wyoming, Montana y Dakota del Norte, tienen la misma edad geológica», apunta el profesor de la ULE.

«Lo que revela nuestra investigación es que los dinosaurios no estaban condenados a desaparecer antes de la gran extinción. Estaban en plena forma, prosperando, y parece que el impacto del asteroide los noqueó de golpe".