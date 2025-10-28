Antonio Turiel, científico leonés: «El decrecimiento es lo contrario del empobrecimiento»

«Crecer es la ideología de los tumores». En esta cita de Eduard Abbey se resume todo lo que Antonio Turiel Martínez (León. 1970) explica con datos y análisis sobre la crisis de la sostenibilidad del siglo XXI. El popular científico leonés dejó claro este lunes en la Universidad de León que el mantra del crecimiento en la economía es «estúpido» y empobrece, en particular, a los más jóvenes. Turiel, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña, participó en el XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural de la ULE y la Fundación Carolina.

—¿El diagnóstico de la crisis empeora?

—Desde que empezamos a hacer el diagnóstico de la crisis ecológica, de recursos y social, todo lo que tiene que ver con la crisis de sostenibilidad, el diagnóstico no ha empeorado ni mejorado. Los problemas de fondo siguen siendo los mismos y, por desgracia, como era esperable, no es una sorpresa, lo peor es la falta de reacción. Pero todas las cosas tienen su ritmo de evolución y estamos hablando de procesos históricos.

—¿Cómo se conciencia a los hijos de la abundancia de que el decrecentismo es el camino?

—El decrecimiento no es opcional, ni siquiera es un posicionamiento ético. Es inevitable en una situación de descenso de la disponibilidad de energía y de materiales por la realidad física del mundo en el que que vivimos. Si mañana hay una suspensión de la extracción de cobre en Chile por los problemas que hay allí o hay un problema de suministro de diésel en Nigeria por la situación tan explosiva que viven, nadie nos va a preguntar si nos apetece tener menos de estos materiales. Tendremos menos y punto. Ya estamos notando problemas de suministros en muchas cosas y no reaccionar y seguir persiguiendo el crecimiento económico genera empobrecimiento. El decrecimiento es lo contrario al empobrecimiento y es justamente no hacer nada lo que nos empobrece. Pecamos de no ver la realidad de la gente joven. En las grandes ciudades asistimos a un proceso de gentrificación y a la burbuja de los alquileres, que están por las nubes. La gente joven ya no se plantea tener coche y ni siquiera una familia porque no pueden mantenerla, con empleos precarios, sueldos bajos y carestía de los alimentos y de la energía. Intentar mantener a ultranza este modelo está empobreciendo a la gente joven. La propuesta del decrecimiento es decirles: no te ofrezco vivir en la abundancia, pero te ofrezco una vida digna, con una vivienda digna, un trabajo digno y la posibilidad de formar una familia si quieres.

—Las economías más potentes de Europa han decidido girar hacia los combustibles fósiles. ¿Qué consecuencias tiene este viraje?

—En Europa hay desesperación porque el modelo de transición basado en las renovables está pinchando. Es una burbuja especulativa que se acaba. Los grandes fondos de inversión llevan tiempo desinvirtiendo en renovables y de aquí a final de año las compañías van a tener pérdidas importantes y no se van a poder cumplir contratos. En España hay 130 Gigawatios de potencia eléctrica instalada, de renovables y no renovables, pero el consumo medio es de 26,5, con picos de 41 Gigavatios en invierno y en verano. La desproporción es bestial, no llega ni a la quinta parte y encima se está planteando instalar 30 Gw más. El coche eléctrico tiene su nicho de utilización pero no es viable para todo el mundo, el hidrógeno verde es un vector energético es peligroso y tiene pérdidas muy grandes porque no es una fuente de energía, hay que producirla. Los centros de datos son infraestructuras que consumen mucha energía y agua y no generan actividad económica porque la infraestructura ayuda si tienes un plan de negocio detrás. Estamos viviendo el proceso final de esta burbuja y Europa mira a los combustibles fósiles que son los que funcionan. Pero se están acabando, como ha reconocido hace tres semanas la Agencia Internacional de la Energía: tenemos un problema con el petróleo y en los próximos años entramos en un proceso de declive irreversible. A Europa lo único que le queda es intentar hacerse, vía militar, con recursos del norte de África con unas guerras coloniales que van a ser un desastre, aparte de la inmoralidad profunda que supone. Europa vira porque se está quedando atrás, hay un problema de recesión fuerte, porque no es competitiva y porque dentro de este modelo económico no hay alternativa a los combustibles fósiles, pero estos se agotan y generan un problema ambiental. Este modelo capitalista se acaba y es estúpido seguir por esa vía inflacionaria de crecer siempre. Como decía el biólogo Eduard Abbey, «crecer por crecer es la ideología de un tumor».

—En España, las administraciones públicas y/o empresas, aparte del greenwashing, ¿se toman en serio esta crisis?

—En España las administraciones no tienen ni idea de qué va esta crisis, no la entienden, pese a que hay gente muy buena en proyectos europeos y a nivel de investigación. Pero no se hace ningún caso. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) ya tiene una desviación bestial y no hacen una auditoría crítica. En las administraciones inferiores nadie entiende nada y no hacen nada y se dejan llevar por las compañías que transmiten una idea engañosa porque se están beneficiando de este modelo especulativo. En medio de esta debacle ya aprovechan para colocarnos la siguiente burbuja: el biogás y la biomasa, que en León va a tener repercusiones bastante graves porque atentan contra las cosas más valiosas que nos quedan que es el patrimonio natural.

—Los incendios del verano, ¿son el anticipo de esta burbuja de la biomasa?

—Efectivamente, en León hay un problema grave con la biomasa y hay mucha suspicacia de cómo se está pretendiendo aprovechar la biomasa de los árboles quemados. Hay algunos que pueden rebrotar. Hay gente que sabe de esto a los que hay que consultar. Cuando un bosque se quema puede haber otros problemas, sobre todo ahora con las lluvias previstas para la próxima semana. Se van a producir escorrentías, pérdida de terreno fértil y otros problemas. Los incendios se pueden aprovechar para dedicar la biomasa a usos energéticos, en una comunidad como Castilla y León con proyectos de centrales de calor en León, Ponferrada, Zamora, Valladolid… cuando no hay cosa más absurda que intentar calentar toda una zona con estas centrales porque hay mucha pérdida de energía en los tubos. Y una aberración hacerlo quemando madera. Van a causar un daño irreparable.

—¿Cree que detrás de los incendios hay proyectos extractivistas de energías limpias, minerales, etc?

—Trabajo en el mar y no sé mucho de esto. Tengo la idea de que hay una parte importante de desidia y desinterés por parte de las administraciones. No creo en teorías de la conspiración, otra cosa es que haya gente que se aproveche de las catástrofes.

—¿Cómo valora la gestión del apagón?

—La gestión del apagón ha sido una ceremonia de la confusión. Ha habido una estrategia de escurrir el bulto porque hay indemnizaciones a pagar. En cuanto a la gestión de la Red Eléctrica, quemaron más gas natural (no más del 10%) y se operaba el sistema con más estabilidad. Se podía haber evitado con sistemas de estabilización, que tienen las centrales convencionales y es absurdo que no los tengan las renovables.

Antonio Turiel acaba de publicar un nuevo post en su blog The Oil Crash donde explica en profundidad la situación.