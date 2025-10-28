El mamut más humano

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

Un esqueleto de mamut lanudo de 3,5 de altura y 6 metros de longitud, icono de la Edad de Hielo que habitó en la estepa siberiana entre hace 40.000 y 50.000 años y convivió con homosapiens, se ha incorporado al Museo de la Ciencia Cosmocaixa de Barcelona. Este «ejemplar", con unos impresionantes colmillos de marfil y al que pondrán nombre próximamente los visitantes, permitirá a los visitantes conocer la vida de estos mamíferos, que gestaban durante 22 meses y consumían hasta 180 kilos de hierba, han explicado en el director del Cosmocaixa, Valentí Farràs, y el responsable de Exposiciones de la fundación «la Caixa", Javier Hidalgo.

Instalado en la sala Univers, frente al bosque inundado, los expertos han destacado la calidad de sus piezas, encontradas por un grupo de arqueólogos en la región rusa de Tiumén en 2017 y que estaba en EEUU hasta que lo adquirió el Cosmocaixa por alrededor de medio millón de euros. «Más que el coste, lo relevante es el valor que tiene el mamut, por la escasez en el mundo de algo parecido. No se han encontrado desde entonces más ejemplares", ha apuntado Hidalgo, quien ha destacado la importancia de que esté en un museo de la ciencia para el disfrute y el aprendizaje colectivo y no en colecciones privadas.

Los primeros mamuts aparecieron en África hace 5 millones de años, y hace algo más de 3,5 millones salieron de este territorio y continuaron su evolución en otras zonas del mundo. Se considera que sus parientes lejanos son los elefantes y otros animales con trompa. La evidencia científica hasta la fecha indica que lo que motivó su desaparición debió de ser una concatenación de factores, como el aumento de la temperatura global y el asedio de la caza, ya que en la Edad de Hielo eran una fuente importante de proteínas, grasa y piel. Los avances en genética van haciendo luz sobre estos animales extintos.