Leonor cumple veinte años

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple este viernes 31 de octubre 20 años, a los que llega inmersa en su última etapa de formación militar y con un creciente papel institucional como heredera de la Corona con su primer discurso a los 13 años. La princesa se encuentra en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), donde en julio de 2026 finalizará su formación militar de tres años de instrucción en las Fuerzas Armadas, tras pasar por el Ejército de Tierra, en Zaragoza, y por la Armada, en Marín (Pontevedra) y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Con motivo de su vigésimo cumpleaños, la asociación Concordia Real Española ha presentado un informe que analiza la evolución de la heredera a la Corona desde su jura de la Constitución, el 31 de octubre de 2023, hasta octubre de 2025, cuyos datos evidencian «una tendencia reputacional ascendente y sostenida, marcada por una cobertura mediática equilibrada que refuerza su imagen de responsabilidad, compromiso y cercanía». El informe, elaborado en colaboración con la consultora Enigmia, asegura que la princesa Leonor suma un índice medio de reputación (IR) de 7 sobre 10, con un 98 % de cobertura positiva o neutra, y una audiencia potencial superior a 1,6 billones de impactos. En comparación con otras princesas herederas de Europa —Amalia de los Países Bajos, Elisabeth de Bélgica e Ingrid Alexandra de Noruega-, Leonor de Borbón es la única que completa una formación militar integral y que combina funciones institucionales con formación castrense y diplomática, lo que refuerza su papel como referente de futuro para la Corona española. Su proyección mediática y reputacional, recalca el informe de Concordia Real, refleja «una aceptación creciente entre la ciudadanía y una imagen sólida y equilibrada» tanto en el ámbito nacional como internacional. El análisis concluye que la princesa Leonor representa la renovación de la monarquía parlamentaria, «conectando con los valores de las nuevas generaciones sin perder el sentido de continuidad institucional que encarna la Corona». Una continuidad de la que precisamente habló Felipe VI en la reciente ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando aseguró que le corresponde ceder espacio a su hija como heredera de la Corona en un acto que el jefe del Estado ha protagonizado cuarenta años.