Edificio Azpeitia Oruezabala

En enero de 1966, Domingo Azpeitia Oruezabala solicitó licencia para construir este edificio en un buen solar sito en la calle Juan Madrazo c/v a Lucas de Tuy y a Suero de Quiñones, frente a la plazoleta que forma el encuentro de dichas calles, según proyecto redactado por Juan Antonio Miralles y cuyas obras dirigió él mismo, con Juan Antonio Coronado como aparejador. Miralles proyectó una estructura metálica sobre un sótano para aparcamientos.

La planta baja para locales comerciales, dos rampas de garaje junto a las medianeras y tres portales, uno por Juan Madrazo, otro por Suero de Quiñones y el tercero y principal por la plaza, amplio y bien decorado, con el acceso de servicio segregado, anteportal, zona de espera, puesto de vigilancia, escaleras de subida y bajada, ascensor y montacargas. La primera planta para oficinas. Y encima, 57 viviendas de dos a cinco dormitorios dispuestas en torno a un amplio patio, y en tres bloques (de nueve y ocho plantas por las calles laterales y trece hacia la plazoleta, las tres últimas retranqueadas con las viviendas de los porteros).

En su Memoria del Proyecto, Miralles nos explicaba que «dada la configuración y situación del solar estudió la forma de obtener el máximo aprovechamiento del mismo procurando que todas las viviendas fueran exteriores y con el mayor espacio posible libre del patio interior con objeto de tener el máximo de luz» para lo cual «buscó la máxima altura permitida por las Ordenanzas Municipales hacia la Plazoleta aprovechando los paredones hacia las calles laterales para decorar los mismos y obtener luces y vistas sobre las partes más bajas del edificio»… Exponente de una época en la que se valoraba de forma preeminente la capacidad de optimizar los aprovechamientos, Miralles solucionó el encargo con eficacia y racionalidad constructiva... Lamentablemente, la eliminación de algunos revestimientos vítreos y el cierre anárquico de terrazas ha deteriorado las fachadas, adulterando su imagen inicial de superior calidad.