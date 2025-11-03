Un supercielo de noviembre con lluvia de meteoritos

Noviembre arranca lluvioso y gris, lo que apenas permitió disfrutar del acercamiento de la Luna a Saturno, que tendrán su máxima aproximación los días 28 y 29 del mes, con la Luna gibosa creciente, que si el tiempo lo permite, será una oportunidad para disfrutar de uno de los espectaculares momentos astronómicos con los que regalará el penúltimo mes del año.

Entre las dos lunas, los meteoritos vuelven a hacerse visibles. Una lluvia de estrellas, las leónidas, caerá sobre la tierra entre el 6 y el 30 de noviembre, con el 17 de noviembre como noche que no hay que dejar de mirar al cielo para tener muchas más posibilidades de contar el ritmo de los meteoros.

La máxima actividad tendrá lugar el 17 de noviembre hacia las 19.00 horas de tiempo oficial peninsular, «aunque puede haber unos picos secundarios más débiles a lo largo de esa noche», explican en el Observatorio de Astronomía Nacional. La Luna estará en fase menguante con una iluminación muy baja, en torno al 6%, por lo que no molestará para la observación.

Leónidas.Grafía

Los meteoros de las leónidas son fragmentos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que fue descubierto en 1865, y que tiene un periodo orbital de 33,2 años. «Como todos los años por estas fechas, la Tierra atraviesa un anillo poblado con los fragmentos desprendidos del cometa 55P/Tempel-Tuttle en anteriores pasos cerca del Sol. Cuando uno de esos fragmentos (o meteoroides) entra en contacto con la atmósfera terrestre, se vaporiza por la fricción con el aire, creando así el resplandor luminoso que conocemos como meteoro o estrella fugaz».

El Observatorio Astronómico Nacional aconseja que el lugar de observación puede ser cualquiera con tal de que proporcione un cielo oscuro. «Es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión». Aunque las leónidas parecen venir de la constelación de Leo (de ahí su nombre), se pueden ver en cualquier parte del cielo. Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

El 5 de noviembre habrá Luna llena. La conocida Luna del Cazador será un 16% más brillante de lo habitual porque estará más próxima a la Tierra, lo que ofrece un espectáculo de superluna, la más grande del año. Según National Geographic, la Luna llena será visible desde España a partir de las 17.19 horas. Su mayor acercamiento a la Tierra ocurrirá a las 22.00 horas, momento en el que estará a unos 356.833 kilómetros de distancia.

El supercielo de noviembre todavía guarda otro espectáculo antes de dar paso al último mes para despedir el año. El 21 de noviembre Urano se hará más visible cuando la Tierra se encuentre entre el Sol y el planeta. Será el mejor día del año para observarlo incluso sin un instrumental profesional porque la Luna Nueva con la que coincide hará que el cielo sea más oscuro.