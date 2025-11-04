El sultán de Omán visita España

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Dos años después, Madrid ha vuelto a acoger una visita de Estado. Las salvas de honor en el Patio de la Armería del Palacio Real sonaron este martes para recibir con honores militares al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, en un acto presidido por los Reyes en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los presidentes tanto de Congreso como de Senado, así como el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Se trata de una visita que estaba prevista para el pasado mayo, pero que se tuvo que posponer por el fallecimiento de la suegra del sultán.