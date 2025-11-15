Los especialistas en León: «La innovación no debe alentar más cirugías de columna"

Por un lado está la innovación, con más tecnología y mejoras en la anestesia, que permiten operar patologías complejas de columna con menos riesgo para el paciente, y por otro lado está la indicación clínica. «No porque haya más avances hay que operar más, la indicación siempre tiene que estar por delante de todo», asegura Manuel Fernández, director de las XXV Jornadas de Discusión de la Unidad de Raquis del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Complejo Asistencial Universitario de León que reunió este viernes en León a más de 130 especialistas de toda España. «Con la modernidad, por influjo de las casas comerciales que han sacado implantes y técnicas menos invasivas, se corre el peligro de que haya una sobreindicación de intervenciones. Las técnicas son menos invasivas, pero por indicación hay pacientes a los que no se debería operar ni hace veinticinco años ni ahora».

Las jornadas del Raquis en León conmemoran este año sus bodas de plata y examinan los resultados de veinticincos años de avances y mejoras en el abordaje de la columna. «Ahora podemos hacer cirugías que, por su envergadura, hace 25 años no se podrían realizar». Así lo cree Carlos Villanueva, ahora jubilado como jefe de la Unidad de Raquis del hospital Vall d’Hebron y un referente nacional para los nuevos especialistas. «La anestesia, con menos complicaciones, nos permite acometer cirugías más complejas en pacientes en situación clínica más precaria. Yo tengo 78 años. A mi edad, hace 25 años era persona in artículo mortis, y considerar operarme era como que me estuviera jugando la vida. Los 78 años de ahora no son los de antes. Cuando yo empecé a hacer la especialidad, a las personas de más de 60 años se les consideraba ancianas y se le aconsejaba una vida tranquila. Ahora exigen sus derechos para seguir con su vida e incluso practicar deporte. La evolución, la mejoría técnica, la alimentación, todo ha cambiado y la gente llega a más mayor en mejor situación». Pero este avance lleva asociado una contrapartida. «Cuanto más cirugías de riesgo se hagan, más posibilidad de complicaciones. Hace 25 años una persona de 85 años no pedía una cirugía porque no exigía la calidad de vida que se exige ahora. La industria te ofrece y el paciente te exige, porque estamos en un sistema sanitario que es público y la salud es un derecho». «El médico tiene que hacer de juez, por ética», apunta Manuel Fernández. «Los pacientes se están volviendo mucho más exigentes, pero no siempre hay que responder a esa exigencia. Esa es la finalidad del congreso, valorar estos últimos 25 años, que se opera más, porque la gente vive más y las posibilidades permiten hacer cirugías que antes traían muchas complicaciones, pero eso no quiere decir que caigamos en el otro extremo. Hay que buscar el equilibrio».

Profesionalidad

La cirugía de Raquis es una intervención quirúrgica de alta complejidad. Los especialistas de la unidad del servicio de Traumatología del Hospital de León realizan una media de 500 intervenciones al año. «Somos un referente en la Comunidad, son operaciones muy compleja que pueden ocupar un quirófano todo el día con un solo paciente», explica Óscar Fernández, jefe de Traumatología del Hospital de León.

Manuel Fernández, director de la jornada, insiste en que «hay que valora mucho si el paciente necesita esa cirugía, no podemos guiarnos solo por lo que muestre una imagen radiológica, hay que decidir la intervención por la clínica y por el dolor».

Los especialistas que participan en este 25 encuentro en León piden a los jóvenes cirujanos «que no se dejan embelesar por las cosas nuevas y aprender que no hay que decir sí siempre, algunas veces, aunque cueste, hay que decir que no».