Ni huevos ni azúcar: el ingrediente secreto del bizcocho de Rosalía para una merienda de abuelas

Anís del Mono, la icónica marca española con más de 150 años de historia e indispensable ingrediente de la repostería española, se convierte en protagonista de la receta secreta del bizcocho que la cantante llevó a La Revuelta

La emblemática marca Anís del Mono se convierte en protagonista de uno de los pasteles más mediáticos del momento: el “bizcocho de 14 kilates” que Rosalía llevó como regalo a David Broncano durante su paso por el programa La Revuelta.

Rosalía compartió recientemente con sus seguidores la receta paso a paso de este bizcocho, que se ha vuelto viral por su sencillez y sabor. En la lista de ingredientes aparece 0,25 tazas (unos 60 ml) de Anís del Mono, un guiño que no ha pasado desapercibido. La preparación es humilde pero sofisticada: aceite de oliva virgen extra, leche entera, ralladura y zumo de naranja, azúcar, harina, levadura, bicarbonato… y ese toque tan característico del recetario repostero español que aporta Anís del Mono.

Este momento tan viral, se alinea perfectamente con el nuevo concepto de la marca, “Dale Vidilla”, en su misión de reforzar el espíritu cercano y alegre, tan característico de Anís del Mono. La tradición, Anís del Mono y Rosalía se unen en un momento único de compartir la alegría y celebrar la espontaneidad.

¿Listo para probar la icónica tarta de Rosalía con Anís del Mono?

Ingredientes

Tres huevos

180 gramos de azúcar blanco o moreno

120 mililitros de aceite de oliva suave

120 mililitros de leche entera o semidesnatada

200 gramos de harina de trigo (todo uso)

8 gramos de levadura química (impulsor)

Media cucharadita de bicarbonato sódico

Una pizca de sal

Ralladura fina de una naranja

120 mililitros de zumo de naranja recién exprimido

Azúcar glas (opcional)

Preparación

Prepara el horno y el molde: precalienta a 180 ºC calor arriba y abajo. Asimismo, unta el molde con aceite y espolvorea harina para desmoldar sin problemas.

Mezcla base: bate huevos con azúcar hasta que blanqueen y espumen. De esta manera, conseguirás que atrape aire y dé miga alta.

Incorpora los líquidos aromáticos: sin sobrebatir, añade leche, aceite de oliva, zumo y ralladura de naranja.

Tamiza y une los secos: en otro bol mezcla harina, sal, bicarbonato y levadura. A continuación, incorpóralo a la base en dos tandas, con movimientos suaves hasta homogeneizar.

Horneado: vierte la masa en el molde y déjalo hornear entre 30 y 40 minutos a 180 ºC o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Ajusta los tiempos según tu horno.