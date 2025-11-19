Premio a la leonesa Jennifer García por difundir el ‘viaje’ a Marte de Hypatia II

Los Premios Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2025 ha concedido la Mención honorífica al proyecto Hypatia II, de la Asociación Hypatia Mars por promover referentes femeninos en la ciencia y en la exploración espacial. El trabajo de divulgación de la misión estaba a cargo de una leonesa, Jennifer García Carrizo, que desarrolló el proyecto Hypatia´s Circular Odyssey» (https://xrlab.ciberimaginario.es/project/hypatia-comunication/) en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación ‘La Caixa’. Este proyecto consiste en un tour virtual en el que se puede visitar la Mars Desert Research Station, la estación que llevó al grupo de científicas de la expedición a un viaje «simulado» de catorce días a Marte con la participación de ocho mujeres españolas y que utilizó como escenario el desierto de Utah (Estados Unidos), una expedición marcada por las limitaciones de agua, alimentación, movilidad y comunicaciones con la Tierra. Todos los detalles de esa expedición se pueden ver en el tour virtual consta de diecisiete vídeos en los que se divulgan las prácticas sostenibles que desarrollaron el grupo de científicas en la misión y que puede visitarse gratuitamente desde cualquier ordenador en https://xrlab.ciberimaginario.es/project/hypatia-tour/ y que ahora reconoce la Casa de las Ciencias. «Es un reconocimiento a todo el trabajo de la asociación Hypatia II, un impulso para seguir haciendo ciencia y contársela a la sociedad».

Viaje simulado

La leonesa, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y doctora en Comunicación e investigadora de la URJC, vivió catorce soles (días) en un viaje que simulaba una estancia en Marte, para estudiar en el desierto de Utah los efectos que tendría una futura misión espacial al planeta en el cuerpo de las mujeres. En tierra y como apoyo se quedó otra leonesa, Laura Llamazares. Jennifer compartió con los leoneses sus experiencias diarias en una colaboración en exclusiva con el Diario de León. «El jurado ha valorado la divulgación por un tour virtual como un proyecto de investigación singular, con el uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer las prácticas sostenibles que realizamos con el proyecto Hypatia II».

La asociación Hypatia Mars ha anunciado una tercera misión (Hypatia III) para el año 2027, con la colaboración de la Fundación ‘la Caixa’. La tripulación también contará con la astronautas en reserva de Hypatia II. la ingeniera aeroespacial Laura González, cofundadora de la empresa que desarrolla software de simulación de satélites Radian Systems, como directora general. La ingeniera aeroespacial Estel Blay, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), será la nueva comandante.

Resultado de la misión

Durante los catorce días que duró la expedición simulada, las tripulantes analizaron los efectos en sus cuerpos de las condiciones extremas de un viaje espacial. Las tripulantes llevaron a cabo una antropometría antes y después de su estancia en Utah para comprobar los efectos de la misión análoga con restricciones de movilidad y alimentación –sobre todo de proteína– en la composición corporal.

El peso corporal y la fuerza se mantuvo durante la simulación, pero la masa muscular se redujo a pesar de que la tripulación siguió una rutina diaria de 30 minutos de ejercicios de fuerza, resistencia y cardiovasculares y una nutrición adecuada para mantener las condiciones físicas en un ambiente de semigravedad.

Hypatia II es la primera tripulación de mujeres astronautas que utilizó la copa menstrual, que permitió reutilizar la menstruación como fertilizante natural para plantas.

La misión incorporó nuevas líneas de investigación en el campo de la geología y la tecnología para experimentar su resultado en misiones espaciales reales.