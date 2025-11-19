Pruebas para detectar la diabetes en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Diabéticos de León (Adile) inició ayer una campaña que durará tres días para realizar pruebas de glucemia en distintos centros comerciales. Este martes los test se realizaron en E. Lecler y los profesionales sanitarios estarán hoy 19 León Plaza de 10.30 a 14.00 horas y el jueves 20 en Carrefour de 17.00 a 20.00 horas. El objetivo de la asociación es destapar posibles alteraciones de glucemia que puedan poner en peligro la salud de las personas «porque la diabetes es una enfermedad silenciosa». Las actividades se organizan con motivo del Día Mundial de la Diabetes, celebrado el día 14.