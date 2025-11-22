El edificio Benavides

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En julio de 1946, Ramón Cañas del Río firmó esta “Casa de Viviendas de Renta” para los Srs. de Benavides –Julio y Eulalio Benavides Andrés y Carmen de la Varga Viejo- en un solar irregular y achaflanado en la entonces Avda. de José Antonio (hoy Gran Vía de San Marcos) c/v a Fernando de Castro (actual Roa de la Vega), cuyas obras dirigió él mismo, con Mariano González Flórez como aparejador. Cañas levantó el inmueble con estructura mixta de muros de carga y pórtico central de hormigón en doble crujía a las calles y sencilla en los cuerpos interiores. Excavó un sótano parcial para servicios comunes. La planta baja con locales comerciales y el portal, inicialmente proyectado hacia el chaflán y en obra desplazado a Roa de la Vega, con escalera y ascensor para subir a una planta para oficinas y a otras cuatro con 16 viviendas encajadas entre las calles, dos patios interiores y tres posteriores. En lo más alto, la vivienda del portero. Proyectó las fachadas buscando la simetría respecto del chaflán. En la base, dos niveles con los escaparates de las tiendas escoltando una buena portada clasicista bajo las ventanas de las oficinas entre paños de ladrillo recercados. El orden principal con ladrillo visto en el plano de fachada abriendo vanos clasicistas entre balconadas con balaustres enlazando cuerpos en voladizo que exhiben hileras de ventanas encadenadas, triples en las esquinas del chaflán. Una imposta da paso al tercer orden con vanos adintelados en los balcones y arqueados en los cuerpos volados, bajo destacada cornisa y el peto que oculta la cubierta… Cañas parece recurrir aquí a modelos ensayados en aquel “racionalismo expresionista” de los años 30: paños de ladrillos y cuerpos volados revocados sometidos a la rigurosa simetría, pero ahora con huecos adintelados o arqueados, perfectamente enmarcados entre impostas y cornisas que articulan los volúmenes y potencian la plasticidad de una composición academicista acorde al espíritu de los tiempos.