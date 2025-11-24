Cien años de la primera concejala de León

María de los Ángeles Sánchez Miñambres (1889-1977) había cumplido los 36 años diez días antes del 18 de noviembre de 1925, cuando entró en el salón de plenos del Ayuntamiento de León como concejala. La sesión causó gran expectación y fue seguida por numeroso público hasta el punto de que el alcalde, Francisco Roa de la Vega, tuvo que ordenar que se colocaran más bancos. Era una novedad que una mujer interviniera «en los negocios públicos, concediéndola todos los derechos civiles».

El movimiento sufragista español, que también existió, mordía los pantalones a la sociedad de los felices 20. María Espinosa había formado en 1918 la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, a la que se sumaron Clara Campoamor y Victoria Kent, entre otras.

En 1921 se había celebrado en Madrid la primera manifestación por el voto femenino ante el Congreso de los Diputados, encabezada por la periodista y escritora Carmen de Burgos, Colombine, junto a la Cruzada de Mujeres de España.

El 8 de marzo de 1924 —Primo de Rivera había llegado al poder con un golpe de Estado en 1923— se otorgaba un voto restringido a las mujeres: tenían que tener más de 23 años y no estar bajo la tutela marital o paterna. Más de un millón setecientas mil mujeres entraron a formar parte de este censo tan específico.

María Sánchez Miñambres —nunca usó el segundo nombre de su partida bautismal— no fue un caso aislado. El 24 de octubre de 1924 tomó posesión como alcaldesa de Cuatretondeta, Alicante, Matilde Pérez Mollá, considerada la primera alcaldesa de España, más allá de las Águedas.

La leonesa, además de ser ‘cabeza de familia’ de su casa por soltería y dueña de una buena hacienda en Torneros, era una mujer que sobresalía en las capas burguesas de la sociedad leonesa a principios del siglo XX. Como subrayó el alcalde, «la nueva concejal posee una vasta cultura y ha viajado por España y fuera de ella recogiendo enseñanzas que hoy pueden ser muy útiles».

La primera concejala leonesa destacó desde niña con un «brillantísimo examen de ingreso» en el Conservatorio-Escuela de Declamación. En 1911 ingresó en el Ateneo Leonés «la bella y simpática señorita María Miñambres», anunciaba el Diario de León.

Era el comienzo de una carrera de activismo social y político tan fulgurante como estrepitosa fue su caída durante la Guerra Civil. En 1924 entró en la junta directiva de la Asociación de la Prensa Leonesa —que estaba moribunda— y formó parte de la redacción de la revista Vida Leonesa, además de la Sociedad Cultural y Deportiva Leonesa de la que surgiría el equipo de fútbol que cumplió el centenario el año pasado.

No faltó su nombre en las filas de Unión Patriótica Leonesa, la versión local del partido de Primo de Rivera, ni su presencia en la manifestación que se hizo en Madrid para apoyar al dictador.

‘Tenemos concejalas’, escribió el legendario Lamparilla en la bienvenida a María Sánchez Miñambres el 20 de noviembre de 1924 en Diario de León. Una crónica en verso en la que, entre alabanzas a su físico y loas a su recio carácter, no faltaron las pullas al lenguaje por ser mujer —«¿La llamo la edil novel o la llamo la novela?»— y los consejos: «Evite los atropellos».

Como concejala, destacó por su labor a favor de la creación de nuevas escuelas públicas para niñas en barrios de la capital, como Puente Castro, La Vega, San Esteban y las Ventas de Nava, aunque no con las dotaciones pedagógicas que proponía junto a su compañero Salgado. «No se podía acceder a sus pretensiones sin que el coeficiente económico de la casa rompiera», apuntaba el cronista del pleno el 9 de diciembre de 1929.»Estos dos concejales, que merecen el agradecimiento de la población, llevaron el peso del debate», constató el periódico.

Destacaba en las procesiones de Semana Santa con su mantilla negra y la medalla de edil colgada al pecho y fue anfitriona de la reina Victoria durante la visita de Alfonso XIII y su esposa a León en septiembre de 1927.

Su labor pública se alternaba con viajes a Madrid, París o Berlín o con su labor en la finca de Marzanas. María Sánchez Miñambres era tan apasionada de la cultura y las tradiciones locales —llevó a León a la Exposición del Traje Regional en Madrid— como de la labor agrícola y ganadera. Su toro `Montañés’ aparece galardonado con un premio de 100 pesetas en una feria de ganado.

Con la llegada de la República, la figura pública de María Sánchez cae en la sombra. Apenas se vislumbra alguna aparición en la prensa en la lista de donaciones para la Fiesta de las Cabezadas en 1932, a la que aportaría 25 pesetas.

No perdió el interés por la política. Cuando en agosto de 1936 fue detenida, acusada de cooperar con el Frente Popular en un juicio sumarísimo, figuraba como afiliada al partido Izquierda Republicana con cuyo líder, López Dóriga, habría hecho campaña activa en las elecciones de 1933. Durante las elecciones de febrero de 1936 acudió a La Pola de Gordón «a un mitin de carácter izquierdista y a otro de carácter derechista», como en otras ocasiones, se defendió.

Su relación con Vicente Martín Marassa y con el profesor Manuel Santamaría, también perseguidos por sus ideas políticas, jugó en su contra. De nada le valió a la señorita de Marzanas la suscripción patriótica de 8.000 pesetas que realizó en septiembre de 1936.

El juicio sumarísimo que se ventiló en la causa 27/36 la condenó a doce años y un día de reclusión, que cumplió parcialmente, pasando del campo de concentración de San Marcos de León a la prisión de Saturrarán en Guipúzcoa. En 1938 se hacía pública la multa de 50.000 pesetas por sus actividades políticas. Tras quedar en libertad su vida fue discreta, pero muy activa.

El centenario de la primera mujer en ocupar un sillón consistorial ha pasado sin pena ni gloria en el Ayuntamiento de León.