Veinte de cada cien infartos se evitarían en León con el colesterol malo por debajo de 55

Veinte de cada cien infartos de miocardio no se producirían si el colesterol malo, el LDL, estuviera por debajo de 55 mg/dl, casi la mitad de lo que se consideraba como niveles óptimos hace unos años, que estaba en 100 mg/dl.

Cardioalianza y Novartis, junto al servicio de Cardiología del Hospital de León, inician una campaña de concienciación para que las personas asuman el autocuidado de su salud y adquieran hábitos saludables. Las grasas animales, el abuso de carbohidratos, el tabaco, la falta de ejercicio físico, la tensión, la diabetes y el alcohol son papeletas casi seguras para provocar una enfermedad cardiovascular, que constituye una de las principales causas de muerte en España, con más de 113.000 defunciones anuales.

En el servicio de Cardiología del Hospital de León contabiliza más de 2.000 ingresos anuales, con 400 parciestes con angioplastias y un alto porcentaje de recurrencia.

Durante esta semana, especialistas en cardiología informarán en el hall del Hospital de León sobre las medidas que individulamente se pueden toman para prevenir el riesto de infartos e ictus causasdos por enfermedad cardiovascular. Más del 80% de los pacientes con enfermedad cardiovascular no cumplen con el objetivo de reducir a 55 el nivel de colesterol malo.

En la presentación de la campaña estuvieron presentes este marte el gerente del Hospital de León, Alfonso Rodríguez-Hevia González, el jefe del servicio de Cardiología del Caule, Eduardo Villacorta; y el presidente de Cardioalianza, Tomás Fajardo.

Por la tarde, se celebrará un taller informativo en el salón de actos del Complejo Asistencial de León que reunirá a medio centenar de pacientes con el fin de concienciarles acerca de cómo prevenir futuros eventos cardiovasculares. El doctor Esteban García Porrero, adjunto del servicio de Cardiología del Caule, será el encargado de impartir la sesión en la que se profundizará la importanica de mantener bajo los niveles de colesterol LDL y se ofrecerán claves prácticas para gestionar este factor de riesgo.