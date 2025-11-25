Cada vez menos colesterol para reducir infartos

Menos grasa animal e ingesta moderada de hidratos de carbono como la pasta, el arroz o el pan «que si no se hace ejercicio físico suficiente se transforman en triglicéridos y colesterol, y eso hay poca gente que lo sabe». El jefe del servicio de Cardiología del Hospital de León, Eduardo Villarcorta, alerta del riesgo de no mantener a raya el colesterol malo, el LDL, que no debe superar los 55 mg/dl para evitar que un episodio de infarto de miocardio pueda volver a repetirse. «El riesgo de recurrencia es alto, uno de cada cuatro pacientes vuelve a tener un infarto y uno de los principales causantes es el colesterol», asegura Villacorta.

La campaña «Tu línea roja 55» llega al Hospital de León para concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener hábitos saludables. Hasta el 30 de noviembre, los profesionales informarán en el hall del Hospital de León de la campaña qe se complementa con una plataforma interactiva con toda la información con el lema «Después de un infarto de miocardio y otro evento vascular ateroesclerótico, tu colesterol LDL tiene un límite. Tus ganas de disfrutar, no».

La línea roja ha bajado con el tiempo. Villacorta recuerda que hace unos años ese límite estaba en 100. «El primer paso es cambiar hábitos cardiosaludables, con un control de la dieta, el tabaco, la tensión, el ejercicio y la diabetes. Reducir de la dieta las grasas de origen animal y los hidratos de carbono, que si no se hace ejercicio suficiente para desgastarlo se transforma en triglicéridos y colesterol. Hay gente que no lo sabe y pensa que lo único que tiene que hacer es no comer embutidos».

Para conocer cuáles son las líneas rojas, Cardioalianza, Novartis y el Hospital de León se unen a la campaña para concienciar sobre la importancia de la prevención secundaria en enfermedades cardiovasculares, patologías que causan el ingreso de 2.000 personas al año en el Hospital de León, de las que un millar llegan con un diagnóstico de infarto de miocardio. «De manera teórica, mantener el colesterol mal a raya reduciría un 20% los infartos. Al año se realizan 400 angioplastias, el procedimiento para tratar la arteria causante del infarto de miocardio», afirma Villacorta, que trabajará para «que el servicio de Cardiología, a la altura de los más potentes de España» reduzca la distancia con los pacientes «para evitar desplazamientos, más colaboración con Atención Primaria, seguimiento remoto e intentar menos ingresos hospitalarios con más procedimientos ambulatorios».

En un porcentaje muy bajo, es el propio organismo el que genera el colesterol, como es el caso de las enfermedades hereditarias o el avance de la edad. «A nivel global, la hipercolesterolemia familiar afecta al un 7% de los pacientes por debajo de los 30 años, es la causa principal de la mayor parte de los infartos que se producen por debajo de esa edad. Castilla y León tiene un los 30 años estas causas hereditarias. Castilla y León tiene implantado un cribado que es relativamente sencillo».

Eduardo Villacorta, jefe del servicio de Cardiología del Hospital de LeónVirginia Moran

Más allá de la actividad asistencial

El director gerente del Hospital de León, Alfonso Rodríguez-Hevia, defendió este tipo de iniciativas «que promueven la salud más allá de la actividad asistencial». Por su parte, el presidente de Cardioalianza, destacó la importancia de «empoderar a los pacientes que han sufrido un infarto» para que sepan mantener su colesterol por debajo de 55 «y que la administración dote de los recursos necesarios para los controles, así como que se garanticen los tratamientos en equidad en todas las comunidades autónomas».

Como parte de la campaña, por la tarde se celebró un taller en el salón de actos del Hospital de León que reunió a medio centenar de pacientes para concienciarles de la necesidad de seguir las recomendaciones de la campaña para prevenir futuros eventos cardiovasculares. El cardiólogo Esteban García Porrero, adjunto al servicio de Cardiología del Caule, impartió una sesión en la que profundizó la necesidad de mantener bajo control los niveles de colesterol LDL.

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en España, con más de 113.000 defunciones anuales. En 2024, Castilla y León registró 7.258 fallecimientos relacionados con estas patologías.