Edificios emblemáticos de León: Casa Celestino Oliden

En febrero de 1935, Celestino Oliden solicitó la oportuna licencia para construir una casa de renta en un solar de su propiedad sito en la entonces calle 14 de Abril (hoy Gran Vía de San Marcos) c/v a Héroes Leoneses con arreglo a los planos elaborados por Francisco Javier Sanz y cuyas obras dirigió él mismo. Javier Sanz planeóó el inmueble con estructura mixta de muros de ladrillo macizo, pilares y vigas metálicas, y forjados de ferro-ladrillo.

Proyectó un sótano para servicios generales y almacenaje que finalmente no se excavó. Destinó la planta baja a locales comerciales y el portal por la Gran Vía con escalera de tres tramos (el central curvo) y ascensor en su ojo para subir a dos niveles de oficinas y seis plantas (la última retranqueada) con 18 viviendas (3 por planta) más un espacio bajo cubierta residencial no contemplado en el proyecto. Ideó los alzados completamente revocados, con ordenación cuatripartita, persiguiendo la simetría respecto de una esquina curva en ángulo agudo. Basamento de tres niveles. En los dos inferiores, esbeltos vanos retraídos entre pilastras en doble plano que albergan, por la Gran Vía, una sencilla portada con bella cerrajería Decó.

Encima, una franja con los amplios ventanales de las oficinas sobre repisa continua. Una banda horizontal opaca con imposta destacada inicia un orden principal ordenado por las mismas pilastras que recorren cuatro plantas separando profundas tiras de vanos verticales protegidos por discretos pretiles metálicos con motivo octogonal. Una última imposta moldurada da paso al orden de coronación con más ventanas bajo la destacada cornisa y un peto abalaustrado perfilando las azoteas del ático retranqueado que abre huecos abuhardillados separados por geométricas espirales de innegable aroma Decó… El gran Javier Sanz, el Racionalismo y el Expresionismo… Obviando las habituales y novedosas soluciones contemporáneas para este tipo de edificios en chaflán con esquina aguda, proa o faro, generalmente resueltos con vistosas bandas horizontales que enfatizan y proclaman un moderno dinamismo y expresionismo de raíz centroeuropea, nuestro arquitecto impone aquí una regular y vertical alternancia de vanos y machones (incluso en la esquina curva), para ofrecernos una austera composición ascendente, ciertamente racionalista y preñada de elementos Art-Decó de innegable influencia norteamericana.