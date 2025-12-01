Diaconía activa en León un programa para víctimas de trata

Casi el 30% de las mujeres en situación de prostitución están en pisos. La Plataforma de Acción Social Diaconía, que en León atiende a 57 personas con el programa que lleva años funcionando para la acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, amplía ahora su actividad y activa un nuevo proyecto para dar apoyo y atención integral a las mujeres que son víctimas de trata con fines sexuales y con menores a cargo. La asociación dio a conocer a la juventud de León este nuevo proyecto durante la Expojoven celebrada en el Palacio de Exposiciones este sábado. Cuanto más personas estén en alerta y comuniquen sospechas de posibles casos de trata mejor se podrá atajar el delito.

Diaconía mostró en esta feria un juego interactivo para que los jóvenes dispongan de toda la información necesaria para identificar la trata, y, al mismo tiempo, detectar el grado de conocimiento que la juventud de León tienen de este delito y desmontar los bulos.

El programa ya funciona en otras provincias como Madrid, Jerez, Tenerife, Zaragoza y Lugo y ahora comienza a implantarse en León con el objetivo de ‘romper la cadena’ y dar a apoyo y atención jurídica, psicológica, de inserción sociolaboral e información de todos los recursos disponibles a las mujeres. «Hay mujeres que no se identifican cómo víctimas de trata, en ocasiones porque desconocen las leyes que rigen en España».

El personal de Diaconía ya ha mantenido reuniones con los miembros de la Guardia Civil y la Policía, con los que se mantienen en contacto, así como con las asociaciones que trabajan con mujeres y colectivos vulnerables. El proyecto de Diaconía se suma a los recursos disponibles en la provincia de León para unir fuerzas contra la segunda industria criminal más grande a nivel mundial «y España es el tercer país del mundo que más prostitución consume», destacan desde la coordinación del programa de Diaconía en León. Se estima que más de 40 millones de personas son víctimas de trata el año en el mundo, una industria delictiva que genera 150.000 millones de euros anuales.

Diaconía dispone en León de un centro de atención integral para las personas que quieran salir de la prostitución. La trata de personas puede afectar tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, razas y orígenes, aunque el programa que ahora pone en marcha Diaconía está dirigido a mujeres. «Si se pone en contacto con nosotros algún hombre lo vamos a atender y lo derivamos a otros recursos específicos».

El proyecto incluye charlas y talleres de sensibilización en los colegios, que impartirán profesionales con experiencia que se desplazarán de provincias como Madrid para iniciar la formación. «Tenemos que hacer mucha campaña para desenmascarar lo que hay detrás de la plataforma digital Onlyfans», especializada en contenidos eróticos para adultos «porque la tecnolgía permite que la juventud se meta en esos sitios».

La trata de seres humanos consiste en la captación y el traslado de personas a través del uso de la violencia, amenazas, manipulación, engaño u otras formas de coacción con fines de explotación sexual o laboral para la comisión de actos delictivos, mendicidad, matrimonios forzados o extracción de órganos, entre otros. El programa de Diaconía en León atenderá a las mujeres explotadas sexualmente y sus hijos a cargo.

Cuidados con los estereotipos

En www.diaconia.es se puede consultar toda la información disponible de la plataforma relativa al proyecto para desactivar la trata. Los estereotipos que se tienen sobre las víctimas no suelen ser reales. Pensamientos como: «viste con ropa cara...es imposible que sea víctima de trata», o «todos los días en el autobús camino a la universidad veo una mujer que va acompañada de un hombre y se comporta de forma temerosa...me parece una situación extraña, pero lleva teléfono móvil, si necesitase ayuda podría hacerlo ella misma» impiden detectar un posible caso. «Cuando hablamos de una persona que es víctima de trata pensamos en la imagen de una mujer en un entorno oscuro, a solas, en la que aparece maniatada con un cuerpo y una vestimenta sexualizada. Sin embargo, esta no siempre es la realidad».

Ante la sospecha de un posible entorno de trata, se puede informar a la policía nacional en el teléfono 900 10 50 90 o el correo trata@policia.es, la Guardia Civil en el 060 o el correo trata@guardiavicil.es o a través de Diaconía al 670 337 153 o el correo trata@diaconia.es.

«Tras la irrupción del uso de las nuevas tecnologías para la captación y explotación, las víctimas responden a perfiles diversos».