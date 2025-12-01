La fama acorta años de vida

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La fama en sí misma puede ser un factor crítico en el acortamiento de las vidas de los cantantes más allá de los riesgos del trabajo, al menos en el Reino Unido, Europa y América del Norte, sugiere una investigación de la Universidad Witten Herdecke de Alemania, recogida en Journal of Epidemiology & Community Health. Estas ‘estrellas’ parecen morir alrededor de 4 años antes, en promedio, que sus pares que no habrían alcanzado el estatus de celebridad. Así, los investigadores sugieren que los efectos de la fama están a la par de ciertos otros riesgos para la salud.

Investigaciones publicadas previamente indican que los cantantes famosos tienden a morir antes que el público en general. Sin embargo, no está claro si la fama en sí, las exigencias de la industria musical o el estilo de vida asociado a la música contribuyen a este mayor riesgo, explican los investigadores. Compararon retrospectivamente el riesgo de muerte de 648 cantantes, la mitad de los cuales había alcanzado el estatus de celebridad y la otra mitad no. Cada una de las 324 estrellas fue emparejada por año de nacimiento, género, nacionalidad, etnia, género musical y estado de solista o cantante principal en una banda con sus pares menos conocidos. El análisis de los datos mostró que, en promedio, los cantantes famosos sobrevivieron hasta los 75 años; los cantantes menos famosos sobrevivieron hasta los 79 años. Aunque ser miembro de una banda se asoció con un riesgo de muerte 26% menor en comparación con hacerlo solo, la inclusión de esta variable no influyó en el efecto general de la fama, ya que los cantantes famosos todavía tenían un 33% más de probabilidades de morir antes que sus contrapartes menos conocidas.

El mayor riesgo de muerte no es atribuible a diferencias iniciales ni a una causalidad inversa, donde la muerte temprana contribuye a la fama, sino que este riesgo surge específicamente después de alcanzar la fama, dicen los investigadores. Los análisis indican que surge un riesgo elevado específicamente después de alcanzar la fama, lo que la destaca como un posible punto de inflexión temporal para los riesgos de salud, incluida la mortalidad. Más allá de las explicaciones ocupacionales, los hallazgos sugieren que la fama aumenta la vulnerabilidad dentro de un grupo ya de por sí en riesgo, explican. El resgo es comparable a otros riesgos conocidos para la salud, como fumar ocasionalmente.