Una película en el Caule

La vida de una persona en nueve etapas y su relación con el mundo sanitario es el hilo conductor del cortometraje ‘A la salud de Rosa’, una obra colectiva e intimista, que se estrena este jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas en El Albéitar.

Veintidós minutos que atraviesan toda una vida, desde el nacimiento a la muerte pasando por diferentes episodios relacionados con la salud, que son la primera experiencia audiovisual de nueve personas que trabajan en diferentes especialidades sanitarias y departamentos del Caule (Complejo Asistencial Universitario de León).

‘A la salud de Rosa’ surgió de un programa de humanización asistencial con personas que querían explorar el lenguaje audiovisual. La coordinadora Silvia García García, llegó hasta Isabel Medarde, de Bambara Zinema, y pusieron en marcha el I Taller de Audiovisuales y Cine Caule. Empezaron con un móvil y acabaron con cámaras y micrófonos profesionales.

Era un breve taller de ocho sesiones que se desarrollaba en el aula de formación del Hospital San Antonio Abad que acabó convertido en una película. Conceptos básicos como los planos, escribir una idea y desarrollarla y la importancia de la mirada fueron la puerta de entrada al lenguaje audiovisual.

«Todo se trastocó cuando empezaron a hacer ejercicios de grabación en el estudio», comenta Isabel Medarde. «Se entusiasmaron y tras ver un corto de ocho minutos decidieron que era lo que querían hacer», añade.

Quedaba muy poco tiempo, pero asumieron el reto. Cada persona grabó una de las nueve etapas de la vida de Rosa, personaje ficticio hecho de nueve retales reales, y su relación la sanidad. Un rodaje conjunto en el Caule aportó ambiente hospitalario y ambulancia.

En el estudio se rodaron otras escenas y, finalmente, Medarde se hizo cargo del montaje. «El cortometraje dura 22 minutos y tiene alma de collage», precisa. Es una especie de «cadáver exquisito audiovisual», añade.

Un trabajo individual y compartido —guiones, música, making off, imágenes de recurso y otros materiales se subían a la nube— que se podrá disfrutar este jueves en El Albéitar a las 19.00 horas.

«La sanidad es algo que nos toca a todo el mundo en algún momento de nuestra vida», señala la directora leonesa. Y cualquier persona, sanitarias o no, se puede ver reflejada en ‘A la salud de Rosa’. La película del Caule es vida real.

Las nueve personas participantes son, por orden de segmento, Soraya Ramos Gómez, Joana García Rodríguez, Ana María Senén Blanco, Mª Anunciación Valladares Ferreras, María Elena Rodríguez Barriocanal, Paula Lobejón, Silvia García García, María Luz García Fernández, Lorenzo García Jimeno, Nieves Sal Suárez y con la participación especial de la actriz y productora leonesa Chiti Abraira.