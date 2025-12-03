BBVA destina 300.000 € a proyectos solidarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

BBVA lanza, por sexto año consecutivo, la convocatoria de ayudas dirigidas a contribuir al crecimiento inclusivo de la sociedad. La entidad financiera repartirá 300.000 euros entre los cuatro mejores proyectos de alcance nacional presentados y que tengan impacto en alguno de los siguientes campos: desigualdad social y/o económica, educación, salud y dependencia, o medioambiente. Las entidades que quieran participar deberán presentar la candidatura de su proyecto antes del 26 de diciembre.

La selección final de las cuatro organizaciones ganadoras se realizará mediante la votación de un jurado multidisciplinar formado por representantes de BBVA y de organizaciones sociales de referencia, teniendo en cuenta la solidez de la organización, la pertinencia, el impacto o la viabilidad del proyecto.