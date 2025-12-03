Los buzos despejan el acceso al posible coche de 'El Portugués' en la balsa de Berbes donde se busca a Mari Trini y su hija

Un equipo de buzos especialistas del Quinto Batallón de la UME de León trabaja intensamente para despejar el acceso a un objeto metálico que podría ser el automóvil de Antonio da Silva, conocido como 'El Portugués', donde se sospecha podrían encontrarse los restos de su esposa Mari Trini Suardíaz y su hija Beatriz, desaparecidas hace 38 años. El hallazgo de un fragmento de chapa con restos de pintura blanca durante la jornada del martes ha intensificado las esperanzas de los investigadores en este caso que sigue sin esclarecer después de cuatro décadas.

La operación de drenaje de la balsa minera de Berbes, en Ribadesella (Asturias), está prácticamente concluida. En el operativo, que dirige la Udev de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón, participan cerca un centenar de efectivos entre militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), principalmente del destacamento de León, y agentes de la Policía Nacional de Gijón y unidades especializadas. El achique de los 15.000 metros cúbicos de agua de esta antigua mina de fluorita para acceder al fondo donde se cree que 'El Portugués' pudo ocultar pruebas fundamentales del caso se ha realizado con siete autobombas de la UME, dos de ellas de gran capacidad.

El dispositivo desplegado en la zona ha logrado desecar la balsa a primera hora de la tarde de este miércoles después de la intensa jornada del martes. Los trabajos, que se pensaban prolongar la tarde del martes, se interrumpieron a las 21.00 horas por las dificultades técnicas. A primera hora de esta mañana volvieron a reanudarse con igual intensidad.

En la zona señalada con una de las boyas que dejaron como señal los equipos acuáticos del GEO (Grupo de Operaciones Especiales) de la Policía Nacional ha aparecido un amasijo de chatarra que podría pertenecer a un vehículo. Los buzos trabajan intensamente en otra zona más profunda en busca del posible coche, utilizando algún objeto similar a detector de metales.

El caso de Mari Trini Suardíaz y su hija Beatriz, de 24 años y 13 meses respectivamente cuando desaparecieron en 1987, ha estado en manos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón desde 2002, año en que Carlos Manuel Suardíaz, hermano y tío de las desaparecidas, presentó una denuncia formal. Carlos Manuel, último familiar directo de las víctimas, falleció en noviembre de 2017 en el hospital de Cabueñes tras varios años viviendo en situación de calle en Gijón, sin poder conocer el desenlace del caso que obsesionó a su familia.

La jueza Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, ordenó esta investigación exhaustiva de la balsa después de recibir información que apuntaba a que Antonio da Silva podría haber arrojado los cuerpos en este lugar remoto. El hallazgo del trozo de chapa blanca coincide con los indicios que manejaban los investigadores sobre el vehículo que pudo utilizar 'El Portugués' para transportar y ocultar a sus víctimas.

El estado de los restos podría ser extremadamente frágil debido a la oxidación provocada por casi cuatro décadas bajo el agua, en ocasiones mezclada con salitre marino, lo que obligará a los especialistas a extremar las precauciones en su manipulación.

Las investigaciones de este caso también siguieron una pista en León, concretamente en Matadeón de los Oteros, donde Antonio da Silva poseía una vivienda adquirida a finales de los años 70. En esta localidad residió primero con su primera esposa e hijos y, posteriormente, en algunas temporadas con Mari Trini. Fue precisamente en este pueblo leonés donde la mujer pidió auxilio a los vecinos debido a los malos tratos que sufría.

Según consta en los informes policiales, Mari Trini llegó a ser rescatada por la Guardia Civil cuando, estando embarazada, permanecía encerrada en el domicilio mientras su marido se ausentaba. Esta situación derivó en una denuncia por retención ilegal y amenazas que desembocó en un juicio programado para el 15 de septiembre de 1987 en la Audiencia Provincial de León, proceso que nunca llegó a celebrarse.

El último rastro documentado de Mari Trini data del 15 de julio de 1987, cuando firmó la citación judicial en el Palacio de Justicia junto a su marido y presunto maltratador. A partir de ese momento, tanto ella como su pequeña hija Beatriz desaparecieron sin dejar rastro, iniciando una búsqueda que se ha prolongado durante casi cuatro décadas y que podría estar cerca de resolverse en esta balsa minera asturiana.

Los trabajos que se están desarrollando en la balsa minera de Berbes representan un desafío logístico considerable. El equipo desplegado ha implementado un sistema de trasvase del agua hacia el mar Cantábrico mediante bombas especiales y varias mangueras instaladas en diferentes puntos de la balsa. Para monitorizar el progreso, los equipos acuáticos han colocado marcadores en las paredes del recinto, permitiendo medir con precisión el descenso del nivel.

La empresa gestora de la captación de aguas de Ribadesella, que opera en uno de los túneles de la antigua mina, ha colaborado activamente con los investigadores intensificando la extracción de agua durante los últimos meses. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han jugado en contra del operativo, complicando una tarea ya de por sí compleja.

En la superficie de la balsa se observan dos boyas amarillas que señalizan los lugares donde, según la información disponible, podrían encontrarse sumergidos los vehículos arrojados por Da Silva. Si se confirmara la presencia de restos humanos, la balsa sería considerada escenario de un crimen, lo que activaría protocolos específicos con intervención de equipos forenses y judiciales.

Antonio da Silva, conocido como 'El Portugués', ha sido durante décadas el principal sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de su esposa Mari Trini Suardíaz y la hija de ambos, Beatriz. Los antecedentes de maltrato documentados y el patrón de comportamiento violento evidenciado en su relación con Mari Trini lo situaron desde el principio en el centro de las investigaciones.

Da Silva había tenido un matrimonio anterior y varios hijos antes de su relación con Mari Trini. La compra de la vivienda en Matadeón de los Oteros a finales de los 70 y los episodios de maltrato registrados en esta localidad dibujan el perfil de un hombre controlador y potencialmente peligroso, cuyas acciones podrían haber culminado en un trágico desenlace para su esposa e hija.

El modus operandi que se sospecha habría utilizado para deshacerse de los cuerpos, arrojándolos en vehículos a una balsa minera de difícil acceso, refleja una planificación deliberada que ha dificultado enormemente la resolución del caso durante casi cuatro décadas.

A pesar de los diversos archivos provisionales que ha sufrido el caso a lo largo de los años, incluido el de abril de 2017 tras los resultados negativos de la búsqueda en Matadeón de los Oteros, la persistencia de los investigadores y la aparición de nuevos indicios han mantenido viva la investigación durante casi cuatro décadas.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón, encargada del caso desde 2002, ha seguido diferentes líneas de investigación a lo largo de los años, recopilando testimonios y analizando pruebas que finalmente han conducido a la balsa minera de Berbes. El compromiso de los agentes con la resolución de un caso que conmocionó a la sociedad española demuestra que, incluso después de tanto tiempo, la búsqueda de justicia para Mari Trini y Beatriz continúa siendo una prioridad.

El hallazgo del fragmento de chapa blanca representa el primer indicio material significativo en años, renovando las esperanzas de que este operativo pueda proporcionar finalmente respuestas a uno de los casos de desaparición más enigmáticos y dolorosos de la historia criminal reciente en España.