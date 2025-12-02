Última hora de la búsqueda en una balsa de Asturias de Mari Trini y su hija desaparecidas en 1987 en León

La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.ISOLINA CUELI

13:12 Búsqueda anterior 13:15 02/12/2025 13:21 02/12/2025 Según el relato judicial, los investigadores barajaron la posibilidad de que Mari Trini regresara a Matadeón de los Oteros, a la vivienda donde estuvieron encerradas. «Según los vecinos, Antonio realizaba frecuentes obras en el sótano bajo la casa, donde al parecer había una bodega». La vivienda quedó abandonada y fue derribada en el año 1999 por el Ayuntamiento de Matadeón. En 2016 la búsqueda de la joven y su hija se realizó en este solar. La búsqueda infructuosa de posibles restos de Mari Trini y su bebé en 2018 en BerbesDL

13:01 Un lugar donde depositar flores 13:02 02/12/2025 13:02 02/12/2025 El alcalde de Ribadesella, Paulo García Díez, ha señalado a este periódico que "han pasado muchos años, ya es hora" . Esclarecer este caso supone llenar el vacío de 38 años de desaparición, dar descanso a las víctimas y tranquilidad a la comarca.

12:48 El último familiar directo 12:51 02/12/2025 12:51 02/12/2025 El último familiar directo de María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz, aparte del marido y padre, fue su hermano Carlos Manuel, fallecido en noviembre de 2017 en el hospital de Cabueñes de Gijón, tras años en la calle. Fue él quien, en 2002, presentó la denuncia por la desaparición de la hermana y sobrina en la Comisaría de Gijón. Carlos llamaba «bandido» a su cuñado. No le nombraba. Le pareció raro que Mari Trini se fuera «sin decir nada».

12:28 Las únicas palabras del sospechoso 12:36 02/12/2025 12:36 02/12/2025 «Mari Trini se desapareció», «sería una injusticia que me metan en prisión», son las únicas palabras arrancadas a Antonio Da Silva cuando se le pregunta por su mujer, María Trinidad Suardíaz, desaparecida junto a su hija Beatriz en 1987.

12:19 Malos tratos 12:27 02/12/2025 12:27 02/12/2025 El hombre, apodado «Medio hombre» por su baja estatura y el Portugués por su nacionalidad, fue detenido en abril de 1986 y estuvo en prisión hasta el 13 de junio, poco antes de nacer la niña, a causa de una denuncia de Mari Trini

12:11 Una chica tímida 12:13 02/12/2025 12:13 02/12/2025 Mari Trini y Antonio se habían casado el 6 de enero de 1985 en Villaviciosa. Ella tenía 22 años y él iba a cumplir 41. Era una chica tímida y retraída, aunque logró escapar de su maltratador en Suiza y en Matadeón de los Oteros pidió auxilio al vecindario.

El operativo, que podría prolongarse durante varios días, ha empezado a drenar la balsa, que tiene varios metros de profundidad, para extraer los coches que se encuentran sumergidos y en cuyo interior se sospecha que podrían estar los cuerpos.

11:40 Al más alto nivel 11:42 02/12/2025 11:42 02/12/2025 La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha tomado cartas en el asunto para poner a disposición los medios solicitados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón en un auto del pasado 28 de octubre. La jueza Ana López Pandiella requirió los medios necesarios al Estado en este decreto judicial. Ejército, Policía Nacional, Consejería de Medio Ambiente del Principado, Delegación de Costas en Asturias y empresa propietaria de la mina y la balsa de Berbes (Ribadesella), donde se sospecha que podrían estar sus cuerpos, se reunieron en Oviedo para coordinar el operativo.

11:30 Doble vida 11:33 02/12/2025 11:33 02/12/2025 Antonio da Silva, de 81 años, ha tenido doble vida y doble identidad. Se casó con su primera esposa como Mauricio Ramos en Francia y con ella tuvo 9 hijos. Se movía por toda Europa, especialmente Suiza y Francia, en oscuros negocios. Un vecino de Berbes dio la pista a la Udev de Gijón, en 2018, de los coches arrojados a la balsa por Da Silva.

11:19 La UME no se ha apartado nunca del caso 11:22 02/12/2025 11:22 02/12/2025 Este hallazgo de los vehículos, sobre una pista que un vecino dio a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón en 2018, motivó que la magistrada que lleva el caso de estas desapariciones, Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, dictara un auto para solicitar los medios necesarios al Estado y proceder a una búsqueda más minuciosa. La UME dispone de una potente bomba para achicar el agua que ha usado en operaciones complicadas como fue la dana de Valencia y que se ha transportado a Ribadesella junto con un contingente de militares que trabajarán en estas labores. El V batallón de este cuerpo especial del Ejército ya participó en marzo de 2016 en la búsqueda de las desaparecidas en Matadeón de los Oteros, excavando el solar de una casa en la que Mari Trini vivió algún tiempo con su marido y padre de la niña, Antonio da Silva. La bomba que usa la UME para achicar agua en la balsa de Berbes.ISOLINA CUELI

11:14 ¿El sospechoso? 11:15 02/12/2025 11:16 02/12/2025 La pista de Mari Trini y su hija se pierde el 15 de julio de 1987 en la Audiencia Provincial de León, donde consta que estuvo porque firmó, junto a su marido, la citación para un juicio que debía celebrarse el 15 de septiembre de aquel año por la denuncia de retención ilegal y amenazas que tramitó la Guardia Civil del puesto de Matallana de Valmadrigal contra Da Silva. Antonio Da Silva, de 81 años, en una foto reciente.GAITERO

11:10 El rostro de Mari Trini 11:12 02/12/2025 11:12 02/12/2025 Así era en el momento de su desaparición. Mari Trini había sido rescatada de esta vivienda en abril de 1986, tras pedir auxilio al vecindario tirando un papel por la ventana, ya que el marido se iba de viaje y la dejaba encerrada. A raíz de aquella intervención, El Portugués fue detenido el 27 de abril y estuvo en prisión preventiva hasta el 13 de junio. El 28 del mismo mes nació la niña en el hospital de Cabueñes en Gijón y Mari Trini fue acogida, junto a su bebé, en una institución religiosa conocida como La Casita. En la capilla de este centro bautizaron a la niña en septiembre de 1986. María Trinidad Suardíaz, la mujer desaparecida en 1987.dl

11:08 Así se está perimetrando la balsa 11:10 02/12/2025 11:10 02/12/2025 En la balsa están señalados con dos boyas amarillas los lugares donde se encuentran los dos vehículos sospechosos identificados este verano en una inmersión que realizaron efectivos del GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Oviedo han confirmado que este martes se han iniciado los trabajos para drenar la balsa y tratar de averiguar si hay restos humanos en los dos coches que están fondeados. Además de la UME, están participando en esta operación, que ha sido coordinada al más alto nivel en Asturias, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) de la Policía Nacional y otros grupos especiales, incluidos medios aéreos.

11:05 Operativo de élite 11:06 02/12/2025 11:06 02/12/2025 Ejército, Policía Nacional, Consejería de Medio Ambiente del Principado, Delegación de Costas en Asturias y empresa propietaria de la mina y la balsa de Berbes (Ribadesella), donde se sospecha que podrían estar sus cuerpos, se reunieron en Oviedo para coordinar el operativo. I. Cueli

11:04 Apoyo al más alto nivel 11:05 02/12/2025 11:06 02/12/2025 La reanudación de la búsqueda de María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz, desaparecidas en 1987 y cuya pista se perdió en León el 15 de julio de aquel año, ha hecho mover ficha al más alto nivel. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tomó cartas en el asunto para poner a disposición los medios solicitados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón en un auto del pasado 28 de octubre. La jueza Ana López Pandiella requirió los medios necesarios al Estado en este decreto judicial.

11:00 Ribadesella se vuelca 11:04 02/12/2025 11:04 02/12/2025 El Ayuntamiento de Ribadesella ha cedido a los militares desplazados desde León el polideportivo municipal, donde pasarán esta noche y previsiblemente la del martes. "Nos lo han pedido este mediodía mediante llamada telefónica y, aunque las formas no las consideramos adecuadas, estamos al servicio de la ciudadanía y les hemos proporcionado este espacio para que puedan dormir", señaló el alcalde de Ribadesella, Paulo García.

10:59 Con todo lo posible 11:00 02/12/2025 11:00 02/12/2025 La UME de León ha desplazado a Asturias nueve todoterrenos, cinco camiones, un autobús y otros vehículos como un camión isotérmico para su intendencia.

10:57 Recursos 10:58 02/12/2025 10:58 02/12/2025 Medio centenar de militares con numeroso equipamiento se trasladaron ayer a Ribadesella, a disposición de la Policía Nacional, para empezar este martes el drenaje de la laguna de la mina de Berbes, donde se sospecha que la mujer pudo ser arrojada junto a la bebé por Antonio da Silva en 1987.

10:55 Breve resumen del caso 10:57 02/12/2025 11:00 02/12/2025 La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.

10:52 Por orden judicial 10:55 02/12/2025 10:55 02/12/2025 El rastreo se producirá después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón accediera hace unas semanas a reabrir el caso a petición de la Policía Nacional tras la localización en el interior de la balsa de dos vehículos.