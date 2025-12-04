¿Quién arrojó en la balsa de Berbes el coche hallado en la búsqueda de Mari Trini?

Un amasijo de lo que parece chapa, el único resto que dejó la Policía de Gijón tras vaciar la balsa.ISOLINA CUELI

El caso Mari Trini y su hija Beatriz sigue rodeado de incógnitas. Tras una operación de búsqueda de dos días en la balsa minera de Berbes, en el municipio costero asturiano de Ribadesella, tan solo se han encontrado restos de un vehículo que se ha descartado como perteneciente a Antonio María da Silva, marido y padre de las desaparecidas, y principal sospechoso de su ausencia durante más de 38 años.

Un pequeño amasijo de chapa es lo único que ha quedado en la zona donde durante varias horas, los equipos acuáticos de la UME de León se esforzaron en despejar de lodos y algas para poder acceder a los restos del coche.

La pregunta ahora es quién arrojó este vehículo cuyos restos analiza la Policía Científica dentro de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (Udev) de la Comisaría de Policía de Gijón. Una de las hipótesis es que pudiera tratarse de un coche de la empresa que explotó la mina de fluorita hasta los años 50.

El caso sigue abierto hasta que la magistrada Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, reciba los resultados de la operación y decida si lo mantiene abierto o lo vuelve a cerrar. Al tratarse de una desaparición, que nunca prescribe, la policía seguirá cualquier pista que pueda favorecer la búsqueda.

La balsa de Berbes, una vez finalizados los trabajos, se vuelve a llenar. Las aguas que se filtran de forma subterránea desde la mina son la fuente de alimentación de esta laguna próxima a la playa de Vega, en un paraje conocido como el Frondil. En la bocamina de esta antigua explotación está la toma de agua potable del concejo de Ribadesella.

El medio centenar de militares del V Batallón de la UME, desplazados desde León, iniciaron la retirada esta mañana del polideportivo de Ribadesella, donde han estado alojados durante tres noches tras solicitar el uso de este espacio al Ayuntamiento.

María Trinidad Suardíaz y Beatriz da Silva, de 24 años y 13 meses de edad en la época de su desaparición, el verano de 1987, están en el archivo de personas desaparecidas cuyo caso se investiga en la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón desde 2002.

Con anterioridad a la denuncia que presentó el hermano, Carlos Manuel Suardíaz, en estas dependencias, el padre de Mari Trini las buscó tratando de localizar a Antonio María da Silva. Un amigo de la familia, guardia civil, realizó diversas gestiones con el Consulado de Portugal en León y con diversos puestos de la policía de Portugal para intentar localizarlo sin éxito.

Mari Trini fue víctima de malos tratos y secuestro por parte de Da Silva desde que se casaron en 1985 en la iglesia de la Oliva de Villaviciosa. En abril de 1986, ya embarazada, la mujer fue rescatada por la Guardia Civil tras pedir auxilio mediante un papel arrojado por la ventana al vecindario de Matadeón de los Oteros, donde vivieron a temporadas.

Esta denuncia provocó la entrada en prisión del Portugués, durante un mes y medio, y un juicio que no se llegó a celebrar por incomparecencia tanto del acusado como de la víctima, el 15 de septiembre de 1987.

Mari Trini y Antonio, junto a su hija, fueron vistos por última vez por una vecina de Bárzana en un autobús a Oviedo, en las vísperas de su comparecencia en la Audiencia Provincial de León para recoger la citación a este juicio, el 15 de julio de 1987.

Ahora la búsqueda de Mari Trini y su hija vuelve a un punto muerto.