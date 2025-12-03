Se suspende la búsqueda de Mari Trini y su bebé al confirmarse que el coche del portugués no está en la balsa de Berbes
La Policía científica analiza los restos del vehículo encontrado, pero se descarta que sea el modelo y la marca de los que pertenecieron a Antonio da Silva, marido y padre de las desaparecidas. Pero el caso no está cerrado
Las labores de búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de la vieja mina de Berbes (Ribadesella) se han dado por finalizados esta tarde, según fuentes cercanas a la investigación.
La decisión se ha adoptado tras recoger algunas piezas de un vehículo sumergido en esta sima y comprobar que no se corresponde ni con el modelo ni la marca de los que manejaba Antonio da Silva, el Portugués, en la época de la desaparición, hace más de 38 años.
Después de dos jornadas intensas de trabajo, tras desecar la balsa y batirse en el fango para extraer los restos de un vehículo se ha decidido no proseguir con los trabajos. Si la extracción de más de 15.000 metros cúbicos de agua fue lenta y laboriosa -se han utilizado ocho autobombas, dos de gran capacidad- el esfuerzo que han realizado los buzos para despejar el camino hasta dar con los restos de un coche no ha sido poco.
Especialistas de la Policía Científica han fotografiado la parte del vehículo que se ha podido despejar del lodo y se ha descartado que corresponda con alguno de los dos que se atribuyen al Portugués. La UME se retira de la zona y la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (Udev) de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón por mandato del Juzgado de Instrucción número 4 se ocupará de las conclusiones de estos trabajos.