Diario de León

Se suspende la búsqueda de Mari Trini y su bebé al confirmarse que el coche del portugués no está en la balsa de Berbes

La Policía científica analiza los restos del vehículo encontrado, pero se descarta que sea el modelo y la marca de los que pertenecieron a Antonio da Silva, marido y padre de las desaparecidas. Pero el caso no está cerrado

La Policía científica analiza los restos del coche encontrado.

La Policía científica analiza los restos del coche encontrado.ISOLINA CUELI

Publicado por
Ana GaiteroRedactora de SociedadIsolina Cueli
León, Ribadesella

Creado:

Actualizado:

Las labores de búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de la vieja mina de Berbes (Ribadesella) se han dado por finalizados esta tarde, según fuentes cercanas a la investigación.

La decisión se ha adoptado tras recoger algunas piezas de un vehículo sumergido en esta sima y comprobar que no se corresponde ni con el modelo ni la marca de los que manejaba Antonio da Silva, el Portugués, en la época de la desaparición, hace más de 38 años.

Después de dos jornadas intensas de trabajo, tras desecar la balsa y batirse en el fango para extraer los restos de un vehículo se ha decidido no proseguir con los trabajos. Si la extracción de más de 15.000 metros cúbicos de agua fue lenta y laboriosa -se han utilizado ocho autobombas, dos de gran capacidad- el esfuerzo que han realizado los buzos para despejar el camino hasta dar con los restos de un coche no ha sido poco.

Especialistas de la Policía Científica han fotografiado la parte del vehículo que se ha podido despejar del lodo y se ha descartado que corresponda con alguno de los dos que se atribuyen al Portugués. La UME se retira de la zona y la  Unidad de Delitos Especializados y Violentos (Udev) de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón por mandato del Juzgado de Instrucción número 4 se ocupará de las conclusiones de estos trabajos.

Las mangueras de extracción del agua serpentean el barranco del paraje El Frondil, donde se encuentra la balsa de la antigua mina Santa Ana.

 isolina cueli

Las mangueras de extracción del agua serpentean el barranco del paraje El Frondil, donde se encuentra la balsa de la antigua mina Santa Ana

Medios acuáticos exploran en la balsa la zona donde se buscan los coches.

 ISOLINA CUELI

Medios acuáticos exploran en la balsa la zona donde se buscan los coches

DL

Un dron, en la balsa minera donde se buscó a Mari Trini

La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.

 ISOLINA CUELI

La búsqueda titánica de una madre y su hija desaparecidas hace 38 años

La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.

 ISOLINA CUELI

La búsqueda titánica de una madre y su hija desaparecidas hace 38 años

Una lancha para los trabajos que realizarán previamente en la balsa.

 ISOLINA CUELI

Una lancha para los trabajos que realizarán previamente en la balsa.

La bomba que usará la UME para achicar agua en la balsa de Berbes.

 ISOLINA CUELI

La bomba que usará la UME para achicar agua en la balsa de Berbes.

La balsa de Berbes donde se han encontrado los coches y se buscará a Mari Trini (foto de arriba) y su hija Beatriz.

 isolina cueli

La balsa de Berbes donde se buscará a Mari Trini

La balsa de la mina de Berbes donde van a investigar si hay restos humanos.

 isolina cueli

La balsa de la mina de Berbes donde van a investigar si hay restos humanos

La balsa donde están los coches arrojados por Antonio Da Silva en los años 80.

 isolina cueli

La balsa donde se creía que estaban los coches arrojados por Antonio Da Silva en los años 80

Búsqueda de Mari Trini y su hija1

tracking