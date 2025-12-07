La reina Sigrid

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

Igual nas tardes esfrecidas del iviernu, con nieve ya carámbanos, que polas mañanas del branu, ayudábannos a vivire na nuesa tierra las hestorias del Capitán Truenu. Yeran cuadernos paxinaos de forma apaisada ya con hestorietas d»aventuras afitadas nos guiones del famosu Víctor Mora. Alredor de lo que chamábamos «cuentos» había un circuitu solidariu: en terminado de l.leere un cuentu, cambiábamoslu por outru conos amigos ya asina salíanos poucu cara la l.lectura. D»esta miente pasabamos los guajes los días ya los meses, pensando no que faerían los héroes ya vil.lanos d»aquel,la ilusión. Alcuérdome de que los tres harmanos de casa marcábamos conas nuesas l.letras niciales aquel.los comics, que diban pasando polas manos de tola xente nueva del pueblu.

YYeran propias de los tiempos medievales las aventuras del Capitán Truenu, el protagonista de olas hestorias ya l»héroe onde se pousaban tolas cousas buenas del home íntegru, siempres en griesca escontra las inxusticias ya la tiranía. Las suas armas yeran una espada na manu dereita ya un escudu na esquierda, de manera que gracias a el.los enxamás perdía, anque los peligros fueran muitu grandes.

De l.lau del Capitán Truenu taba»l sou amigu Goliath, un xigante con un güechu tapáu ya con muita fuercia ya con un cuerpu mui bien axeitáu pa defendere al sou xefe. Goliath l.levaba cuasi siempres un várganu na manu dereita ya con él rompía, si faía falta, las tiestas de los malos, que taban a puntu de ganare en cada hestorieta pero que nos momentos cabeiros siempres perdían. Goliath yera»l personaxe más simpáticu, chenu de brutalidá, pero tamién de sabiduría pa tar del l.lau buenu de la xente. Prestaba pol vivire velu ya l.leere lo que dicía nas viñetas pola sua gracia ya pol sou aquel positivu.

El más ruín de tous yera Crispín, un rapaz güerfanu. El sou padre, al que mataran cuantayá, fuera amigu del Capitán Truenu, que dende aquel.la tuvo dedicáu siempres a protexelu pa que deprendiera cómo yera»l sendeiru pa chegar a héroe. El suenu de Crispín yera convertise nun home valiente como»l sou tutor. En muitas d»aquel.las hestorias que l.leíamos ayudaba Crispín a las mozas aristocráticas: el.las beisábanlu al final de l»aventura ya entós él quedaba esteláu ya nachenu.

Pero d»ente tous aquel.los personaxes tenía you como la mia preferida a Sigrid, que yera muitu blanca ya guapa. Ya tamién yera una reina, la reina de Thule, una isla que descubriera Piteas, un navegante marsellés que no sieglu IV a. de C. salíu del puertu de Marsella, la viecha colonia que los griegos de Focea axeitaran na costa de lo que güei yía Francia.