León, la segunda ciudad con más verde por habitante

Los espacios verdes en las ciudades tienen beneficios para el bienestar y la salud, tanto física como mental. Así lo constata la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la última guía publicada que demuestra la capacidad de los árboles para reducir la polución del aire, así como su efecto de elemento refugio climático. «El espacio verde urbano no es solo una cuestión estética: es un indicador directo de calidad de vida, salud ambiental y justicia territorial. Las ciudades con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante tienden a ofrecer temperaturas más moderadas, aire más limpio y mayores oportunidades de convivencia». El director creativo de la revista internacional OTWO Magazine, Juan José Trujillo y su equipo preparan la publicación de un libro, Dátame, sobre visualización de datos y elaboración de infografías para comprobar el estado de parámetros como las zonas verdes, movilidad y medio ambiente en Andalucía. En el análisis de los datos, Trujillo se encontró que la ciudad de León es la segunda con más zonas verdes por habitante. «Ninguna ciudad grande e importante tiene un mínimo de habitabilidad para sus habitantes». León aparece como la segunda que más metros cuadrados por habitante tiene destinados a espacios verdes, por detras de Vitoria-Gasteiz. «En el contexto español, las diferencias son notables. Vitoria-Gasteiz y León, con más de 17 m² de parques por habitante, se sitúan a la cabeza de la sostenibilidad urbana, mientras que las grandes urbes costeras —Barcelona, Valencia o Málaga— se enfrentan al reto de equilibrar densidad poblacional y espacios naturales. Lo que hemos detectado es que prácticamente no hay ciudades que hagan lo posible por mejorar esta proporció, salvo León y Vitoria». La conclusión de este analizador de datos es que la superficie de zona verde de una ciudad es el único indicador fiable para evaluar la habitabilidad de las ciudades «por mucho que nos digan que el indicador es que todo esté abarcable a 15 minutos, que es más un indicador productivo».

Cada punto de visualización del gráfico representa cuánto espacio verde «respira» cada ciudadano. «No es solo un dato ecológico, sino una medida simbólica del vínculo entre la ciudad y su capacidad de cuidar la vida que alberga».

Según la OMS, las ciudades deberían contar con 50 m2 de espacio verde por habitante, aunque se considere 15 m2 como aceptable y el mínimo recomendado sea 9 m2. León, según los datos analizados Juan José Trujillo, tiene 18,4 m2. Los datos corresponden al INE (Padrón 2024), IGN, Zenit Life (Holidu, 2020), Observatorio de la Sostenibilidad, Miteco y ayuntamientos municipales. «Hay ciudades que hemos descartado por no tenían los datos públicos o no nos daban credibilidad».

Las zonas verdes no solo son importantes su extensión en metros, sino también su distribución, «ya que deben ser accesibles para todas las personas de forma equitativa y justa y que se asegure que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde su domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de una zona verde de calidad», según la OMS.

Según Greenpece sobre las claves para un planeta sano, actualmente, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que este número aumente a casi el 70% para 2050. Para 2050, siete de cada diez personas en el mundo vivirán en ciudades. En España, aproximadamente el 80% de la población vive en zonas urbanas. Para Greenpeace, las claves para transformar las ciudades son la movilidad, sostenibilidad, espacio público y verde, alimentación sostenible de proximidad, consumo de energía renovable y eficiencia energética, consumismo y gestión de residuos.

Más estudios

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) publicó en junio un estudio que sitúa a León en el sexto puesto de España más saludables para vivir y la cuarta dentro de su misma categoría por el número de habitantes (entre 50.000 y 200.000). El informe analiza el diseño urbano saludable de 917 ciudades europeas. El estudio analiza la calidad de vida en las grandes áreas metropolitanas (mayores de 1,5 millones de habitantes); áreas metropolitanas (entre 500.000 y 1,5 millones de habitantes); urbanas medias (entre 200.000 y 500.000 habitantes); áreas urbanas pequeñas (entre 50.000 y 200.000 habitantes); y ciudades pequeñas (menos de 50.000). León está en el puesto 28 en Europa y en el 23 si se compara con las de su mismo rango de población. Salamanca puntúa como León.