Belén Aren, San Juan de Dios, Policía Local y Bomberos, premio a la labor voluntaria en León

A la presidenta de Activos y Felices, Belén Aren, a l compromiso solidario de la Obra Hospitalaria San Juan de Dios, a la Policía Local y a los Bomberos, por su papel durante la Dana de Valencia. El Ayuntamiento de León ha hecho entrega de los premios a la labor Voluntaria "al reconocimiento a un trabajo altruista que realizan todas las personas voluntarias de León, con una labor importante a la que no llegaríamos las administraciones públicas", como reconoció el alcalde de León en un acto en el que se reconoce cada año a un colectivo de personas "que ceden su tiempo al prójimo y a las personas más vulnerales".

El alcalde de León defendió la labor de Belén Aren, a la atribuyó una labor de liderazago en el voluntariado "con la visibilización de colectivos con dificultades". De la labor solidaria de San Juan de Dios subrayó los cinco dispositivos que gestinan en León como el Centro de Rehabilitación Psicosocial, el hogar del transeúnte municipal, el programa de Protección Internacional en La Fontana y el que se habilitó en el chalét El Pozo con la atención de 495 personas inmigrantes, así como otros proyectos sociales y educativos "más allá de su labor sanitaria".

El reconocimiento a la labor voluntaria ha tenido este año una mención especial para la Policía Local y los Bomberos, por volcarse en la ayuda presencial durante la Dana. "Aprovecharon sus descansos para acudir a las zonas afectadas en la búsqueda de desaparecidos y limpieza. Sois un ejemplo para todos".

El grupo de 18 personas voluntarias de la Policía Local de León se desplazó a Aldaya en los momentos más críticos de la catástrofe. "Recordamos la desesperación, las viviendas inundadas, la tensión, el cansancio extremo, pero también vivimos lo mejor del ser humano, vecinos abriendo las puertas y mucho compañerismo", recordó José Luis Reguero.

Los bomberos de León se desplazaron a Paiporta. "Todavía me emociono". David García Vicente recordó los primeros momentos de la catástrofe. " El WhatsApp interno empezó a llenarse de mensajes. El 99% de la plantilla de León estaba al día siguiente dispuesto a viajar a Valencia. Tardamos varios días hasta que se nos autorizó y llegarmos sin información, con muchas latas de sardinas, chorizo y mucha, mucha agua. Llegaron las primeras llamadas describiendo un escenario de guerra puro y duro. Ves la calidad humana de la gente, fuertes y firmes ante la desgracia, que nos ayudaban en los momentos críticos".

La voluntaria de Cáritas, Mari Mar Ibáñez de la Fuente, leyó el manifiesto para reivindicar la labor de las personas voluntarias. "El voluntariado engancha, nos hacer mejores personas. Ser voluntarios es ser con otros. El voluntariado tanto en el mundo rural como el urbano está llamado a empujar el cambio social, es insustituible proque su lógica es la gratitud y no la del mercado".