Las farmacias de León cierran un año sin problemas de abastecimiento

Casi 40.000 medicamentos al día llegan a las 322 farmacias de la provincia de León. La Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle), que distribuye a 356 farmacias asociadas, 273 en León, 12 en Zamora, 22 en Asturias y 49 en Palencia, abastece a las farmacias leonesas con más de 36.000 opciones terapéuticas al día, un 3% más que el año pasado. El director general de la cooperativa, Jesús Lens Blanco, destaca que durante el año 2025 no se han registrado problemas importantes de desabastecimiento de ningún medicamento, como sí ocurrió en 2024, sobre todo con tratamientos como el Ozempic, destinado a la diabetes que demostró ser efectivo también para adelgazar; con Concerta, para tratar el TDAH, sobre todo por la escasez del compuesto metilfenidato; o con algunos inmunosupresores para las personas con algún trasplante de órganos. «Este 2025 no ha habido problemas de desabastecimiento. Tenemos un mercado muy bien abastecido y ha mejorado mucho la disponibilidad. Los laboratorios han diversificado el número de productos y puedes encontrar 5 ó 6 diferentes para ofrecer a los pacientes».

Actualmente, los productos para la obesidad se suministran con normalidad y los que siguen teniendo problemas puntuales como Evenity para la osteopororosis, Xumadol para la fiebre, Urbason para bronquitis o enfermedades respiratorias, Monurol, para la infección de orina o Cardyl para el colesterol, tienen sustituto terapéutico.

En caso de desabastecimiento o escasez puntual de algún compuesto o medicamento, el médico, o el farmacéutico en algunos casos, tiene que ofrecer al paciente otras alternativas terapéuticas que se encuentren en el mercado. La cooperativa tiene dados de alta 23.000 medicamentos diferentes en stock entre León y Camponaraya (con un almacenaje de 33 días) y otros 100.000 que se pueden pedir a algunos de los 630 laboratorios con los que trabajan y lo sirven en un plazo d 24 horas

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila Escribano, coincide en calificar de «tranquilo y sin sobresaltos» al año farmacéutico que ahora termina. «Este año hemos estado bien servidos, no ha habido problemas de desabastecimiento, parece que el mercado está estabilizado». Pero Ávila Escribanoalerta de que los laboratorios han frenado el ritmo de investigación. «Están metiendo mucho dinero para los tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, que son medicamentos que se administran a nivel hospitalario, pero la investigación para nuevos medicamentos que llegan a la farmacia ha estado más parada este año. Los nuevos para el alzhéimer, por ejemplo, todavía se encuentran en fase de estudio».

En las 125 farmacias urbanas, 35 semiurbanas, 151 rurales, 21 boticas y 29 VEC (viabilidad económica comprometida) lo que más se dispensa son los medicamentos para el dolor, la depresión, la ansiedad y el estómago. «Aproximadamente un 60% de los medicamentos con receta médica son para tratar problemas de ansiedad y depresión o el dolor y un porcentaje muy similar el omeprazol», un medicamento inhibidor de la bomba de protones que reduce la cantidad de ácido producido en el estómago. «Y lo que estamos viendo es que estos medicamentos para la ansiedad y la depresión se recetan a personas cada vez más jóvenes. Para mí el problema está en la educación. No solo hay que enseñar a los jóvenes conocimientos, que son importantes, también hay educarles para mantener su salud mental, con menos redes sociales o móviles y más relaciones con los amigos y las familias».

El gasto a través de receta en la provincia asciende a 186.782.517 euros, según los datos del portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad publicados en el mes de febrero. En las farmacias de la provincia se vendieron 13.336.139 envases, lo que supone un gasto medio de 12,66 euros por envase. León es la provincia de la Castilla y León que más gasta en medicamentos , una comunidad en la que este montante asciende a 785.354.986 euros.

Además de las farmacias, el coste de consumo en los dos hospitales de la provincia asciende a 101.367.136 euros (73.296.584 en León y 28.070.552 en el Bierzo).