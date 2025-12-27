Edificio parala caja de ahorros

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

El 19 de mayo de 1906, Joaquín R. del Valle, director del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León solicitó licencia para construir «un edificio para sus dependencias, en el solar que al efecto adquirió en la calle Dámaso Merino, cuya edificación se hará de fábrica de sillería y ladrillo revestido de cemento según los planos elaborados» por Manuel de Cárdenas y Pastor, a la sazón Arquitecto Municipal… Cárdenas levantó el edificio con muros de carga y distribuyó el programa bancario en un edificio acorde a las modernas tipologías administrativas.

La plata baja para la atención al público accesible por vestíbulo y escalera para bajar a un semisótano y subir a tres plantas dispuestas en torno a un atractivo vacío central que enfatizaba la continuidad espacial de las dependencias administrativas. Proyectó la fachada principal con la obligada ordenación tripartita y una aparente voluntad neogótica. En la base, zócalo de sillería terminado en plano inclinado y pautado por los pedestales de unas estilizadas pilastras de tramos arrugados y ricas molduras que recorren la fachada partiéndola en cinco tramos. A la derecha, portada de hueco adintelado con nicho de arco agudo y fondo tallado bajo chambrana de arranque vegetal. El orden principal en dos niveles revocados con sillería simulada. En el primero, esbeltos vanos adintelados y rejería forjada con motivos florales.

C/ Dámaso Merino, número 1.Ovidio Prieto, 2021

En el segundo nivel, vanos de arco apuntado, antepecho cajeado con labra vegetal, barandilla de tubos y carpintería de madera con doble lanceta y óculo superior bajo otro festón. Una cornisa de atractivos modillones da paso al tercer orden, también en dos niveles: el inferior con huecos pareados, columnillas de capitel e imposta vegetal y el superior a modo de ático con azotea descubierta, posteriormente protegida por cubierta tradicional adintelada con antepechos cajeados y zapatas fingidas que parecen sostener un destacado alero de madera labrada.

Todo aparentemente neogótico y acorde con la Catedral, pero sin duda eclecticista y plagado de refinados ornamentos vegetales de gran plasticidad e indudable inspiración Modernista o Art Nouveau. Tras sufrir diversas reformas, hoy, afortunadamente, nos queda la mayor parte de su exquisita fachada… En 2018, María José González Lobato adecuó el edificio para un Hotel Gastronómico promovido por Camarote Madrid S.L.… Pero eso es otra historia.