Ayudas de la Junta a proyectos de cooperación internacional

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha lanzado dos nuevas convocatorias de ayudas para organizaciones no gubernamentales, una destinada a la financiación de proyectos de cooperación en países empobrecidos y otra orientada a impulsar programas de voluntariado internacional, informa la Consejería de la Presidencia en nota de prensa.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes ambas convocatorias. Las dos líneas de ayudas establecen un plazo de veinte días hábiles desde hoy para la presentación de solicitudes.

La convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo, microproyectos y microacciones complementarias cuenta con un presupuesto total de 3.800.000 euros, distribuidos en 1.850.000 euros para 2026 y 1.950.000 euros para 2027.

Los proyectos podrán tener una duración máxima de dos años, mientras que los microproyectos y las microacciones complementarias deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año. Estas ayudas permitirán financiar intervenciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro inscritas como agentes de cooperación al desarrollo en Castilla y León. La subvención podrá alcanzar hasta el 80 % del presupuesto total de los proyectos, con un límite máximo de 300.000 euros; hasta el 85 % en el caso de los microproyectos, con un tope de 63.750 euros; y hasta el 90 % para las microacciones complementarias, con un máximo de 45.000 euros, en función de la calidad técnica, la viabilidad y el impacto previsto de cada iniciativa.