José Luis Escobar, Alcohólicos Rehabilitados de León: «Si dejas de beber te preguntan si estás malo»

Si no bebes alcohol es porque algo te pasa. Esa es la impresión social generalizada que no ocurre, por ejemplo, con las personas que deciden dejar de fumar. «Las personas que no beben alcohol o que deciden en un momento de su vida dejar el consumo están sometidas a más presión social. Nadie critica a las personas que dejan de fumar, pero si decides no bebes alcohol lo primero que te preguntan es si estás malo». El presidente de Alcohólicos Rehabilitados de León, José Luis Escobar Zamora, asegura que los días previos a la Navidad se incrementan las llamadas y las consultas presenciales en la asociación de familiares y enfermos que buscan herramientas para responder a «la presión social» que vincula el consumo de alcohol con la fiesta y la celebración. En el mes de diciembre se han acercado 25 personas y otras 33 han consultado por teléfono, casi el doble que cualquier otro mes del año. «La mayoría de las familias regaña a los niños si huelen a tabaco, pero suelen ser más permisivos si huelen a alcohol. El consumo de alcohol está más normalizado y es difícil el desarraigo».

Pero acercarse a la asociación los días previos a las fiestas no es la solución al problema. «No tenemos la varita mágica», aseguran las terapeutas de la asociación Victoria Álvarez y Marta Prieto. Las personas alcohólicas necesitan terapia especializada, individual o en grupo, sesiones que se pueden alargar durante tres años. «En Navidad no tenemos un programa específico porque la prevención de las recaídas las empezamos a trabajar en octubre, sabiendo que habrá mucha presión social. Hay que hacer un trabajo previo para prevenir».

Alcohólicos Rehabilitados atiende actualmente a 217 personas enfermas, 50 mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años, de las que 140 están en el programa directo y otras 77 en seguimiento. Otros 85 familiares participan en el programa específico para ellos, de los que 45 son parientes de enfermos que están actualmente en tratamiento y otros 40 de los que han superado la primera fase de la terapia y están en seguimiento. «Toda la población, en general, incrementa el consumo del alcohol en estas fechas y las personas enfermas que no están en algunas de las terapias tienen más problema». Para las terapeutas de la asociación, el riesgo de recaídas en estas fechas dependerá del nivel de la fase terapéutica en la que se encuentre el enfermo. «Estos días se enfrentan a situaciones de más presión. El entorno que no conoce el problema presiona para que beba una poca. ¡Tómate una copa para brindar, que no pasa nada! o ¿por qué no bebes, es que estás enfermo?, suelen darse en situaciones a las que la persona que está en tratamiento se enfrenta habitualmente. Cada persona encuentra su fórmula para no contestar ni caer en la presión. «Con el tiempo no tienen reparos en decir que no bebes porque no quieres, sin más explicaciones.

«No consumir alcohol debería ser la normalidad en toda la población, salvo, si se quiere, en situaciones esporádicas». La Organización Mundial de la Salud sitúa el consumo recomendable en cero alcohol.

Dar expliaciones

Presionar para el consumo obliga a la persona que ha decidido dejar de beber a dar explicaciones que no tiene por qué dar. «Lo aconsejable es que si se encuentran en esas primeras fases de la terapia eviten situaciones en las que se van a exponer a este tipo de comentarios. Poco a poco se va trabajando hasta que tengan herramientas».

La OMS define el alcohol como una sustancia tóxica, psicoactiva y que produce dependencia. Es responsable de una de cada 11 muertes en Europa. Estima que alrededor de 800.000 muertes al año son resultados del consumo de alcohol, casi un tercio del total mundial de 2,6 millones de muertes. En 2021 se produjeron en España 13.887 muertes atribuibles a alcohol, la gran mayoría por cáncer o por enfermedades digestivas. La OMS destaca textualmente que «los efectos a corto y a largo plazo del alcohol pueden ser graves, y su consumo se relaciona con más de 200 enfermedades y lesiones, entre ellas, accidentes de tráfico, violencia, lesiones relacionadas con el alcohol, suicidio, trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, problemas digestivos, tuberculosis y VIH/Sida, o siete tipos de cáncer».

A Alcohólicos Rehabilitados llegan pacientes derivados por los médicos de Atención Primaria. «Poca gente llega por propio iniciativa», asegura José Luis Escobar. «Hay que vigilar el consumo de alcohol de la gente joven porque siempre se ha asociado a diversión. La enfermedad no se reconoce y se sigue ocultando por el estigma social y familiar».