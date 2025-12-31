Darío Valdés, el pediatra leonés influencer: "En urgencias hacemos de barrera de la ansiedad familiar"

El asturiano Darío Valdés Rodríguez tiene 28 años y es pediatra residente de segundo curso en Atención Primaria y Urgencias del Hospital de León. En cada guardia de 24 horas atiende una media de treinta menores, la mayoría con síntomas que no son realmente una urgencia hospitalaria. Solo cuatro o cinco de los 120 niños y niñas que se atienden los pediatras en un día en el servicio necesitan ser ingresados por una enfermedad grave. «Los pediatras de urgencias hacemos de barrera de la ansiedad familiar», segura. Padres y madres preocupados que no encuentran otros medios sanitarios intermedios a los que recurrir cuando sus hijos enferman. «Cuando los padres acuden a urgencias es porque hay un décifit en Atención Primaria, porque no pueden conseguir cita».

La evidencia de que solo un bajo porcentaje de los menores que se atienden en urgencias tienen una enfermedad que requiere una asistencia sanitaria urgente, llevó a este pediatra a abrir un canal divulgativo en redes sociales con consejos sencillos para despejar las dudas cotidianas que causan inquietud en las familias sobre la atención de sus hijos. «Pediatra al día» tiene ya 10.000 seguidos en Tik Tok, 2.500 en YouTube, 1.300 en Facebook y 300 en Instagram. La mayoría de las personas que recurren a sus vídeos son familias de Latinoamérica. «Las familias de Latinoamérica no tienen una red de asistencia pediátrica como en España y lo más seguro es que tengan el pediatra a más de 60 km de sus domicilios, por eso entran en mi canal que ofrezco consejos a los problemas cotidianos del cuidado del día a día de los bebés, así como lo que es importante y requiere una atención inmediata».

El síntoma de los bebés que más alarma a las familias es la fiebre. El mayor riesgo lo tienen los bebés recién nacidos. Un bebé de menos de tres meses con cualquier décima de fiebre tiene que ser trasladado de inmediato al Hospital. «Lo normal es que el problema sea por un virus y se solucione con paracetamol y a casa. Con los niños mayores de tres años hay que ir al médico o a urgencias si no puede comer, presenta signos de deshidratación, tiene fiebre por encima de los 38º durante cinco cías, tose o tiene dificultad respiratoria».

Los padres aprovechan la visita al pediatra por dolor de garganta o de oídos para preguntar por otros asuntos como cuántas capas de ropa tiene que llevar un bebé, cómo hacer los lavados nasales, cómo combinar los anti térmicos o cuidados generales. «Para resolver todas estas dudas he puesto en marcha este canal en redes sociales, con información profesional, ya que otro de los problemas que encuentro en las consultas es que hay demasiada «infoxicación, mucha información con poca evidencia científica. Son recomendaciones que repetimos constantemente en las urgencias a preguntas que nos hacen los padres».

Este pediatra de León cuelga vídeos en sus distintos canales qué es el reflujo en bebés y cuándo es algo normal y cuándo puede ser una señal de alarma; los diez consejos básicos que hay que tener en cuenta para cuidar a un bebé recién nacido, la mejor crema para utilizar para prevenir las irritaciones producidas en la piel por el uso del pañal, trucos para que el bebé duerma toda la noche y todo lo relacionado con el sueño de los recién nacidos, la fiebre, los golpes en la cabeza, lactancia, el cuidado del pecho o la alimentación. «A veces lo más difícil es saber cuándo preocuparse y cuándo no». David Valdés tiene consejos para todo y abre canales para interactuar con sus seguidores, que le plantean dudas y preguntas.

Los problemas respiratorios en invierno y los gastrointestinales en verano con las causas que más movilizan a los padres para llevar a sus hijos al médico de urgencias. «Los pediatras más veteranos de urgencias con los que trabajamos nos dicen que hace unos años había más urgencias de niños y niñas en invierno, pero ahora la tendencia es que se igualan con los que llegan en verano. La concienciación de los padres con las vacunas ha ayudado a que desciendan los ingresos por infecciones respiratorias. Afortunadamente, los que son antivacunas son tan pocos que si llega algún caso llama la atención. Siempre pregunto si han vacunado a sus hijos de la gripe y la tendencia es que sí. Hay padres que no vacunan a sus hijos contra la gripe por desconocimiento, pero cuando les informas siempre se muestran a favor».