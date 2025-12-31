El cerebro vs las pantallas

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Los niños expuestos a altos niveles de tiempo frente a las pantallas antes de los dos años mostraron cambios en el desarrollo cerebral que se relacionaron con una toma de decisiones más lenta y un aumento de la ansiedad en la adolescencia, informa Efe.

Un estudio que hizo un seguimiento de más de una década de los niños indica además que la lectura compartida entre padres e hijos puede contrarrestar esos efectos, según publica eBioMedicine.

Investigadores del Instituto para el Desarrollo Humano y el Potencial (A*STAR IHDP) de la Universidad Nacional de Singapur trazaron, con imágenes cerebrales en múltiples momentos, una posible vía biológica desde la exposición infantil a las pantallas hasta la salud mental en la adolescencia.

«Este es el primer artículo que incorpora mediciones que abarcan ese periodo tan largo, «lo que pone de relieve las consecuencias duraderas del tiempo de exposición a las pantallas en la infancia», informó la Universidad de Singapur.

Rápido desarrollo

La infancia es un periodo en el que el desarrollo cerebral es más rápido y especialmente sensible a las influencias del entorno, además, la cantidad y el tipo de exposición dependen en gran medida de la concienciación y las prácticas de padres y cuidadores, lo que pone de relieve la importancia de la orientación y la intervención tempranas.

Los investigadores hicieron un seguimiento de 168 niños a los que realizaron escáneres cerebrales a los 4, 5, 6 y 7,5 años. Esto les permitió realizar un seguimiento del desarrollo de las redes cerebrales a lo largo del tiempo, en lugar de basarse en una única instantánea. Los niños con un mayor tiempo de exposición a las pantallas durante la infancia mostraron una maduración acelerada de las redes cerebrales responsables del procesamiento visual y el control cognitivo, lo que puede deberse a la intensa estimulación sensorial que proporcionan las pantallas. El equipo destacó que el tiempo de exposición medido a los tres y cuatro años no mostró los mismos efectos, lo que subraya por qué la infancia es un período especialmente sensible.

«La maduración acelerada se produce cuando ciertas redes cerebrales se desarrollan demasiado rápido, a menudo en respuesta a la adversidad u otros estímulos», según el investigador Huang Pei, uno de los firmantes del texto.