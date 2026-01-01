Sienna, primer bebé del año en León

Jelyskel, la madre de Sienna, sostiene al bebé en sus brazos.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Sienna Andrés Montes de Oca es el primer bebé del año en llegar al mundo en el Complejo Asistencial Universitario de León. La pequeña pesó 3290 gramos y el nacimiento se produjo a las 4.30 horas de la madrugada de este jueves.

Carlos y Jelyskel son los progenitores de la pequeña que estrena el listado de nacimientos en la provincia.

El último bebé de 2025 nacía a las 19.55 en el Complejo Asistencial Universitario de León.