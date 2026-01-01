Sienna, primer bebé del año en León
Nació a las 4.30 de esta madrugada
Sienna Andrés Montes de Oca es el primer bebé del año en llegar al mundo en el Complejo Asistencial Universitario de León. La pequeña pesó 3290 gramos y el nacimiento se produjo a las 4.30 horas de la madrugada de este jueves.
Carlos y Jelyskel son los progenitores de la pequeña que estrena el listado de nacimientos en la provincia.
El último bebé de 2025 nacía a las 19.55 en el Complejo Asistencial Universitario de León.
El Bierzo
Milán Daniel es el primer bebé del año en el Bierzo
Redacción