Sienna, primer bebé del año en León

Nació a las 4.30 de esta madrugada

Jelyskel, la madre de Sienna, sostiene al bebé en sus brazos.

Sienna Andrés Montes de Oca es el primer bebé del año en llegar al mundo en el Complejo Asistencial Universitario de León. La pequeña pesó 3290 gramos y el nacimiento se produjo a las 4.30 horas de la madrugada de este jueves.

Carlos y Jelyskel son los progenitores de la pequeña que estrena el listado de nacimientos en la provincia.

El último bebé de 2025 nacía a las 19.55 en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Jelyskel y Carlos con su bebé, Sienna y una profesional del Complejo Asistencial Universitario de León.

