Más estigma por los problemas de salud mental adolescente en León

El estigma social hacia las enfermedades mentales sigue siendo una barrera en la adolescencia y afecta especialmente a las chicas, según revela un estudio pionero realizado por el Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) publicado en la revista Psiquiatría Biológica.

La investigación firmada por Elsa López Bardón, María Menéndez Muñoz, Marina López Miralles, Paula García Vázquez, Cristina Fernández Pardo y Álvaro de Francisco García, analiza las actitudes de jóvenes leoneses de entre 12 y 17 años frente a los trastornos mentales.

El estudio, basado en el cuestionario CAMI (Community Attitudes toward Mental Illness), se aplicó a 50 adolescentes que acudieron a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Complejo Asistencial. Los resultados son claros: la percepción estigmatizante aumenta en la adolescencia tardía, entre los 15 y 17 años, y es más elevada en mujeres.

Además, los jóvenes sin antecedentes familiares de salud mental muestran actitudes más negativas, lo que apunta a la falta de información y contacto como factores clave.

El análisis también identifica qué diagnósticos generan mayor rechazo. Los trastornos afectivos, como la depresión, son los que concentran más estigma, mientras que la discapacidad intelectual es la que menos. El cuestionario CAMI evalúa cuatro dimensiones: autoritarismo, restricción social, benevolencia e ideología.

Las puntuaciones más altas en estigma se registraron en los factores ideología y benevolencia, lo que refleja la persistencia de creencias erróneas sobre cómo deben integrarse las personas con enfermedad mental en la comunidad.