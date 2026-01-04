El legado de la leonesa Fabiola Andrés para curar un cáncer agresivo

La cara de Fabiola Andrés se asoma, sonriente y juguetona, por detrás de una gasa blanca que sujeta con sus manos. Es la imagen vital que pervive de esta artista leonesa que falleció el 3 de enero de 2019 a causa de un angiosarcoma.

Este cáncer está catalogado como enfermedad rara porque estadísticamente se da un caso entre un millón de personas. Tan infrecuente como agresivo, fue el tumor se llevó la vida del alma de los Chicos de Oro, cuando contaba 58 años.

En un día tan especial, se celebró en el Auditorio de León la sexta edición de la gala benéfica Fabiola Andrés a favor de la Asociación Vyda Voz y Difusión del Angiosarcoma, una entidad con la que Rut Marcos se puso en contacto tras fallecer su madre para hacerse socia y colaborar con la causa.

Desde 2020, solo la pandemia impidió que este propósito se haya cumplido en la fecha del aniversario. La gala Fabiola Andrés arrancó con una recaudación de unos 1.500 euros y con la gala de este sábado, la sexta, suman 4.500 euros más, «nuestro granito de arena para la cura de la enfermedad», apunta la cantante leonesa.

La gala de este sábado estuvo cargada de emociones y de buenas noticias. La Asociación Vida, Voz y Difusión del Angiosarcoma destacó los avances más recientes en la investigación de esta enfermedad rara y agresiva que afecta a los vasos sanguíneos.

Durante 2024 y 2025, «la investigación internacional ha abierto nuevas vías de esperanza», señaló Rut Marcos al comienzo del evento. Uno de los progresos más relevantes ha sido la incorporación de la inmunoterapia en ensayos clínicos específicos para angiosarcoma. Asimismo,se han desarrollado combinaciones terapéuticas que unen inmunoterapia con fármacos antiangiogénicos, para frenar el crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos del tumor.

«Estas estrategias buscan mejorar la eficacia de los tratamientos y ofrecer alternativas a pacientes que no responden a la quimioterapia convencional», resaltó Marcos. La investigación también avanza en el campo del diagnóstico y la medicina personalizada, mediante el estudio de biomarcadores moleculares que permitirán adaptar los tratamientos a las características de cada paciente, algo que es clave en enfermedades raras como el angiosarcoma.

Además, se han puesto en marcha registros y proyectos colaborativos internacionales que recopilan datos clínicos y genéticos de pacientes de todo el mundo, lo que favorece «una investigación más sólida y eficaz». «Aunque aún queda camino por recorrer, estos avances confirman que la investigación en angiosarcoma está activa y en evolución, ofreciendo nuevas perspectivas de futuro para pacientes y familias», señala la asociación.

Fabiola Andrés no pudo beneficiarse de estos avances, pero su legado contribuye a seguir por el camino del angiosarcoma. La gala en su memoria, organizada por Artisti-k Producciones, la empresa de su hijo Jesús Marcos y bajo la dirección escénica de Rut Marcos, actuaron con este propósito Marilia (de Ella Baila Sola), Rudy Black, Lions Black Roars, Félix El Gato, Chicos de Oro y Cras Dance. El locutor y animador José Manuel Mures hizo de maestro de ceremonias.

La gala cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de León, que cede el Auditorio de León, y numerosas entidades leonesas, desde la Fundación Caja Rural a la Fele.

«Hoy es día de mucha emoción porque tenía una unión especial con mi madre», afirmó Rut Marcos al terminar los preparativos de la gala en el Auditorio Ciudad de León al mediodía.

Un esfuerzo emocional titánico que sobrellevó con el apoyo de la familia, artistas y público entregados a la causa. Fabiola Andrés y Jesús Marcos Valbuena, quien falleció un año después de su esposa, fundaron una empresa de espectáculos reconocida en León y toda una familia artística con Rut, Jesús y Fabiola.

