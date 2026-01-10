Edificios emblemáticos de León: Alfonso IX, 10

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En abril de 1946, Ramón Cañas y del Rio proyectó una “Casa de Renta” de B+3 pisos promovida por Herminio Sarmiento Ugidos en una finca de su propiedad sita en los entonces llamados “Solares de Roldán en el Ensanche Sur” (actual calle Alfonso IX), cuyas obras llevó a cabo con Mariano González Flórez como aparejador.

Cañas proyectó el edificio con estructura de muros de carga de ladrillo macizo en doble crujía paralela a la calle sobre cimientos de hormigón, cubierto con teja curva sobre armaduras de madera. Sin sótano. La planta baja para locales comerciales y el portal pegado a la medianera derecha con escalera al fondo para subir a 3 viviendas –una por piso-, que en el transcurso de las obras se convirtieron en 4, al levantar una planta más.

Distribuyó los pisos al modo tradicional por pasillo central; las estancias principales a la calle y los servicios al patio. Ideó la fachada exterior completamente revocada y sutilmente tripartita. Abajo los huecos de las tiendas y una sencilla portada lateral enmarcada, con triglifo a modo de clave realzada. En el orden principal, un gran cuerpo simétrico, en doble voladizo, estructurado por bandas horizontales de antepechos ciegos finamente moldurados y levemente adelantados en un frente axial, alternando con franjas de huecos apaisados en los laterales y verticales en la serie central, cerrados por carpinterías de madera, persianas enrollables y barandillas de tubo redondo entre finos maineles de fábrica. Y todo coronado por una discreta cornisa bajo el preceptivo peto que trata de ocultar la cubierta.

C/ Alfonso IX, número 10.Ovidio Prieto, 2023

Al parecer, a mitad de los 40, en plena exaltación nacionalista del Nuevo Régimen, Ramón Cañas podía seguir proyectando edificios en ese impreciso “racionalismo leonés”, síntesis de tradición y modernidad, hijo del denominado por algunos “racionalismo heterodoxo” o “al margen”, que la denominada “Ley Salmón”, promulgada por la República, había impulsado en toda España los años inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra.