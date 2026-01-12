Elena Monje (Infarmarte), la leonesa que brilla entre los 50 farmacéuticos más influyentes de Forbes

La farmacéutica Elena Monje, más conocida como Infarmarte, posa con su libro.ÁNGELOPEZ

En España, la dermocosmética ha dejado de ser un territorio de nicho para convertirse en un motor real de crecimiento. RoC Skincare España, pionera en este terreno, ha seleccionado las 50 mejores opciones del sector en colaboración con la prestigiosa revista Forbes.

Entre los cincuenta nombres, solo una leonesa ha conseguido posicionarse en el prestigioso ránking, Elena Monje.

Farmacéutica y divulgadora, esta profesional de la salud une su labor en una farmacia rural con la creación de contenido sanitario bajo el nombre de @infarmarte.

Es diplomada en salud pública, experta en dermocosmética y estudiante de nutrición, acerca a las redes sociales las dudas reales de los pacientes en la farmacia.