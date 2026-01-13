Los mayores de León llaman a su defensor para desheredar

Los conflictos familiares suelen acabar con el reparto de las herencias en los juzgados. La Oficina del Defensor del Mayor de la Fedepem (Federación Nacional de Defensa de las Personas Mayores) recibió en el año 2025 un total de 73 consultas procedentes de León para preguntar cómo desheredar a sus hijos o para dejar bien atada en los testamentos sus últimas voluntades. La mala relación en la vejez con los hijos, con personas mayores que no se sienten bien cuidadas y atendidas, suele estar detrás de los motivos de 52 de las 73 llamadas que recibe la oficina que dirige Marcelo Cornellá Prieto. El resto de las consultas (21) tienen que ver también con los testamentos, para que queden inamovibles y se respete la voluntad del que las firma. La Federación cuanta con 11.000 socios en España, de los que 360 son de León.

La oficina cerró 2025 con 8.000 consultas y demandas procedentes de toda España. La soledad no deseada y desatención en la vejez copan la mayoría de las consultas que realizan las personas mayores desde distintos puntos de España, aunque en la provincia de León se deciden a llamar porque han tomado la decisión firme de desheredar a sus hijos. «El detonante para tomar esta decisión es el aumento de abandonos por parte de la familia». Para Cornellá, la mayor parte de las malas relaciones entre padres, madres o hijos suele ocurrir durante la convivencia en el matrimonio. «Casi siempre, en una relación de pareja, uno de los dos es más tóxico. Los hijos escuchan en casa quejas o insultos, que se reproducen también en las separaciones y los divorcios. Los hijos suelen tomar parte por uno de ellos. Ahí comienza todo. Con el paso de los años, los hijos se desentienden, no llaman, no quieren saber nada y los padres o las madres acaban por no tener ninguna relación con ellos».

Sentirse solos o poco cuidados impulsa marcar el teléfono del Defensor del Mayor para preguntar cómo desheredar a todos o algunos de sus hijos.. «Cuando hay una relación tóxica en la pareja el odio es palpable y los miembros de la familia dejan de tener relaciones entre ellos», asegura Cornellá. «Aumenta la distancia física y sentimental entre padres e hijos y las relaciones se enquistan».

En fiestas tan señaladas como las Navidades la distancia es inevitable. «Los mayores que nos llaman nos comentan unas relaciones parecidas. Los hijos se han acostumbrado a conectar con ellos por videollamada, les ponen a los nietos, hablan un rato y eso es todo. No hay más relaciones. Se ha perdido la conexión directa, las relaciones personales».

El problema digital

Estafas amorosas, conducción de vehículos, ingreso en residencias "donde acudimos al rescate de mayores", digitalización, soledad, envejecimiento, ausencia de relaciones sociales, personales y de pareja... «La violencia hacia los mayores forma parte de la sociedad», asegura Marcelo Cornellá, que señala a las nuevas tecnologías como una de las principales fuentes de discriminación. «Es maltrato que la sociedad obligue a los mayores a utilizar la tecnología en sectores como el bancario, por ejemplo, que se vuelve inaccesibles para las personas de más edad, que suelen ser analfabetas tecnológicas porque, como mucho, saben utilizar tres o cuatro aplicaciones».

Pero no solo son las gestiones bancarias. Pedir cita con el médico, pagar en la caja del supermercado disponible para uso de tarjeta o teléfono móvil, sacar entradas para el teatro, reservar una mesa en un restaurante, sacar el billete del tren o de avión, pedir un taxi... todo necesita unos mínimos conocimientos tecnológicos que no todas las personas mayores tienen y para las que dependen de otros familiares o amigos. Pero las familias no siempre están disponibles. «En el caso de los mayores que se ponen en contacto con nosotros, los hijos se han acostumbrado a hablar con ellos por WhatsApp y no están presentes».

Para el presidente de la Oficina de la Oficina del Defensor del Mayor, España debería contar con un Ministerio del Mayor, como existe con la infancia. España tiene cerca de 10 millones de personas mayores de 65 años, una quinta parte de la población. «El baby boom incrementará este riesgo de soledad no deseada. Desde nuestra organización programamos charlas grupales, prevención de la soledad no deseada y trabajamos estrechamente con los trabajadores sociales para dar alternativas a los mayores, no solo para que participen en asociaciones de mayores, también están las casas regionales, bailes, ejercicio físico o para encontrar una pareja, que se vuelvan a enamorar si encuentran a personas que les gusta».