Los menores tendrán voz en los procesos judiciales sin límite de edad

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado que quieren elevar al Consejo de Ministros en enero la ampliación de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que elimina la edad mínima de 12 años para que sean escuchados obligatoriamente en procesos judiciales.

Rego, en unas jornadas con jóvenes en Málaga organizadas por CCOO, ha explicado a los periodistas que el borrador del texto ya está listo y que una de las novedades que plantea es que se tenga en cuenta el testimonio de todos los niños cuando estén en proceso judicial y de investigación, sin el límite de los doce años.

Se trata «del derecho de la infancia a ser escuchada", con independencia de su edad.

El borrador ya está hecho, a la espera de las aportaciones del Ministerio de Justicia, y que la idea es que vaya este mes al Consejo de Ministros.