San Antón congrega en León a numerosos animales para recibir la tradicional bendición

Bendición de San Antón a los animales en León.Virginia Moran

El entorno de la iglesia de San Marcelo de León acogió hoy a numerosos animales y a sus propietarios para asistir a la tradicional bendición que con motivo de la festividad de san Antón se lleva a cabo cada año el exterior del templo tras la misa, junto al reparto de estampitas y panecillos.

La Asociación Cultural San Francisco de Asís El Real Extramuros organiza cada año la celebración de San Antón, que tuvo su primeros actos en la tarde de ayer junto al edificio Botines. En esta ocasión, la devoción compartió espacio con la manifestación convocada este domingo en la capital sobre el tren de Feve, que concluyó en la plaza de san Marcelo.