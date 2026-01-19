El plan de limpieza de Palomares, que cumple 60 años del accidente radiactivo, está obsoleto

Publicado por Miguel Martín Alonso (EFE) Madrid Creado: Actualizado:

La directora general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Yolanda Benito, ha reconocido, con motivo del sesenta aniversario del accidente de Palomares (Almería), que el plan de rehabilitación diseñado en 2010 tiene ya conclusiones «obsoletas» y que España carece de un almacén autorizado para guardar los residuos radiactivos si Estados Unidos no se los lleva.

La responsable del organismo encargado de la vigilancia de la zona ha enfriado las expectativas de una solución técnica inmediata, revelando trabas que van más allá de la voluntad política. Aunque existe un informe sobre la rehabilitación aceptado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Benito matiza que se trata de una «versión preliminar» donde solo se trazan líneas generales.

«Este informe data del año 2010 y actualmente algunas de sus conclusiones están obsoletas», admite Benito, quien aclara además que al Ciemat «no le consta» que se haya aprobado un plan técnico detallado y definitivo para la limpieza.

A la obsolescencia técnica se suma el bloqueo logístico. Frente a las voces que piden una solución nacional si falla la vía diplomática con Washington, la directora es tajante: «En la actualidad España no dispone de un repositorio autorizado para dar cabida a los residuos radiactivos que se generarían».

Benito califica la gestión de estos residuos como un «desafío» y advierte de que no hay perspectivas de que esta situación cambie a corto plazo. Por ello, insiste en que la operación es «compleja y muy costosa» y requiere de la «cooperación internacional», ya que la ejecución de la limpieza «excede las competencias» del Ciemat, que es un organismo de investigación y no de gestión de residuos.

Frente a la alarma generada por Ecologistas en Acción —que denuncia que los vecinos reciben dosis equivalentes a «200 radiografías al año»—, el Ciemat defiende la seguridad de la zona. Benito asegura que no existe una «necesidad inminente» de limpiar por motivos de protección radiológica, sino para eliminar un riesgo potencial a muy largo plazo.

La directora desmiente los cálculos de los ecologistas con datos del Programa de Vigilancia: «Se estima que la dosis efectiva anual que recibe la población de Palomares es menor que 0,1 milisievert, diez veces menor que el límite» legal establecido para el público (1 mSv/año).

Asimismo, niega que se haya utilizado a la población como «cobayas» y asevera que, tras décadas de exámenes médicos, «no se ha detectado patología alguna que pueda ser directamente atribuible» a la ingesta o inhalación de plutonio o americio.

El 60º aniversario llega marcado por la polémica urbanística en torno a la construcción de 1.600 viviendas en el sector PA-4. Aunque Benito confirma que esos terrenos «no están afectados por restricciones de uso», admite que la edificación supone una alteración del entorno que obliga a reforzar los controles.

Por este motivo, el CSN ha exigido una ampliación del plan de vigilancia. El Ciemat, en colaboración con el Ayuntamiento, ha instalado una nueva estación de muestreo (E35) en la azotea del consultorio médico de Villaricos. Allí, un equipo de «alto flujo» opera las 24 horas del día recogiendo muestras de partículas en el aire para garantizar que los movimientos de tierra no dispersan contaminación. Por último, sobre la reclamación de la Abogacía del Estado de documentos históricos clasificados para el proceso judicial en la Audiencia Nacional, Benito se muestra escéptica sobre la utilidad de una mayor transparencia histórica. «No creo que la desclasificación de nuevos datos técnicos aporte nada de utilidad (...) de cara a solucionar definitivamente el problema».

El 60º aniversario llega con polémica urbanística por la construcción de 1.600 viviendas en el sector PA-4