Agenda de León: toda la programación hasta el 30 de enero

VIERNES 23

DOCUMENTAL

'Objeto de estudio'. Raúl Alaejos acude a la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) para mostrar su proyecto Objeto de Estudio. El film-documental es un trabajo de investigación sobre las poblaciones autóctonas que actualmente residen en Groenlandia. En el Auditorio del FCAYC en Cerazales del Condado a las 18.00 horas. Dirigido a todos los públicos. Acceso gratuito con inscripción en Fcayl.org.

Una escena de 'Objeto de estudio'.Dl

EXPOSICIÓN

`Félix de la Concha. Coreografías de la atención'. Exposición Félix de la Concha. Coreografías de la atención, que acogerá La Térmica Cultural en Ponferrada, centro que gestiona la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). A las 12.00 horas.

'FOP: la alquimia del cuerpo – resiliencia de lo vulnerable'. Organizada por la Asociación Por Dos Pulgares de Nada. La muestra nace de la historia de Darío, conocido como el pequeño astronauta de León, y reúne obras donadas por distintos artistas que convierten el arte en un gesto de cuidado, visibilidad y esperanza frente a la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), enfermedad que parece el pequeño. La inauguración tendrá lugar a las 12.00 horas en el claustro abierto del convento de Los Capuchinos.

´Orgánico versus geométrico'. Este viernes 23, a las 20.00 horas, en Espacio Factor de San Feliz de Torío, tendrá lugar la inauguración de la exposición Orgánico versus geométrico de los escultores José Luis Casas y Carlos Rodríguez.

MÚSICA

Secta y The Corzos. Secta es un grupo de rock and roll que nace en los años 90 en Salinas (Asturias). Rock también es el que hace el grupo leonés The Corzos. Hoy en la sala Black Bourbon. A partir de las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

El grupo Secta.Dl

Casanova y Greta Legba. Greta Legba regresa a las tablas de la sala Black Bourbon para presentar Casanova, un espectáculo performativo donde el dolor, la pena y la vulnerabilidad se transforman en belleza, rito y conexión emocional. A las 00.30 horas. Entrada gratuita. Consumición mínima obligatoria.

Casanova.Dl

The Loons. La banda estadounidense The Loons, uno de los nombres clave del garage psych y rock underground de San Diego, visitará Ponferrada hoy para ofrecer un concierto exclusivo en Cocodrilo Negro Bar. Las puertas de Cocodrilo Negro Bar se abrirán a las 21.30 horas, con inicio del concierto a las 22.00 horas. Las entradas anticipadas tendrán un precio de 12 €, mientras que en taquilla costarán 15 €.

Deke Dickerson. El hombre del millón de guitarras. Músico, cantante y actor, Deke Dickerson ha llevado la antorcha de la música de raíces desde los 13 años, tocando en su primera banda de rockabilly en su ciudad natal de Columbia, Missouri. Concierto en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

Deke Dickerson.Dl

Symphonic Rhapsody Of Queen. Espectáculo internacional en formato sinfónico. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 66€.

TEATRO

'El ascensor'. Un encuentro banal se convierte en un encierro inesperado cuando un ascensor se avería con dos mujeres dentro que no podrían ser más distintas: Brigitte, una ejecutiva estresada. INterpretado por Pilar Álvarez y Anita Del Sol. Dirigido por Anita Del Sol. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 10 euros. La representación tendrá lugar hoy y mañana.

Una escena de 'El ascensor'Dl

DONACIÓN DE SANGRE

IES Ordoño II. Taller de Atención Sociosanitaria de 09.00 a 14.00 horas.

TALLER

Fotografía creativa y reciclaje. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, situado en la localidad leonesa de Sabero, retomará hoy su programa «Guajes MSM», con el taller infantil Pequeños fotógrafos, en el que los participantes podrán construir su propia cámara estenopeica utilizando materiales reciclados, combinando creatividad, ciencia y conciencia medioambiental. Se desarrollará en dos turnos, uno a las 17 y otro a las 18 horas. Es gratuita, aunque con las plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa en el Museo o a través del número de teléfono 987 718 357.

CONFERENCIA

‘El cambio en cien palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?’. Fernando Jáuregui presenta y firma su nuevo libro en el Palacio Conde Luna a las 19.00 horas. La presentación correrá a cargo de Joaquín S. Torné (director del Diario de León).

Fernando Jauregui.DL

‘De Gibraltar a Malvinas pasando por Guantánamo’. El youtuber Santiago Armesilla, impartirá una conferencia ‘De Gibraltar a Malvinas pasando por Guantánamo., los territorios hispanos ocupados por los anglos’, en la salón de actos del Ayuntamiento de León en Alfoso V. A las 19.00 horas.

‘De arca de Neo. Correrías de infancia y adelescencia en Riaño’. Presentación del libro de Alfonso González Matorra en el Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas.

SÁBADO 24

MÚSICA

Inspector Rifft. La banda zamorana está liderada por Óscar de la Fuente (voz, guitarra y composición) y formada por músicos con una potente sección de vientos. Presentan su primer disco Melon Boy en la sala Black Bourbon a las 22.00 horas. Entrada anticipada: 8 euros. En taquilla: 10 euros.

Ludovico Musical Experience.Borja Niso, presenta su espectáculo musical en el Auditorio de León . Entradas desde 25€ hasta 30€. A las 20.30 horas.

EXPOSICIÓN

'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha'. Hoy, a las 12.00 horas, el Museo Etnográfico Casa Maragata de Santa Colomba acogerá la inauguración de la exposición bibliográfica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La muestra está organizada por la Asociación Cultural Cascabelia, con el apoyo del Ministerio de Cultura – Dirección General del Libro, Cómic y Lectura del Gobierno de España y puede visitarse hasta el 25 de febrero.

'La belleza'. Inauguración de la exposición La belleza en la sala Ármaga que estará abierta hasta el 16 de febrero. Inauguración a las 12.30 horas. Con presencia de los autores Tomás Sánchez Santiago, Ildefonso Rodríguez y Gabriel Quindós; el editor, Héctor Escobar; el fotógrafo, José Ramón Vega. La inauguración se acompañará con una sesión musical a cargo de RitMOO.

Exposición 'La belleza'Dl

LA CUESTA

Campaneirus. El Instituto de Estudios Cabreireses organiza las primeras mascaradas de invierno que tendrán lugar en la Cabreira. Tendrá lugar durante este fin de semana en el pueblo de La Cuesta. Hoy sábado a las 18.00 horas Campaneirus pulas caleyas de La Cuesta. A las 18.30 horas, queimada del añu vieyu y a las 19.30 horas conciertu con La bandina perrofáutica. El domingo, a las 13.30 horas, campaneirus despuéis de misa y vinu y bollos preñaos.

TEATRO

'La cigarra y la hormiga'. Obra de teatro infantil en el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Hoy y mañana. Entrada: 7 euros.

Una escena de 'La cigarra y la hormiga'.Dl

'Si esto es un hombre'. En 1944, Primo Levi fue deportado a Auschwitz. Tenía 24 años. Durante su estancia en el campo empezó a escribir Si esto es un hombre, el relato de los diez meses que estuvo prisionero. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

DOMINGO 25

MÚSICA

Clase de combo y Jam Session. Un domingo al mes, el Black Bourbon acoge una clase de combo y Jam Session, una cita que une a músicos, escuelas y aficionados en torno al mejor ambiente musical de la ciudad. A las 19.30 horas. Entrada gratuita con consumición mínima obligatoria.

Mocedades y Los Panchos. Concierto en el Auditorio de León a las 20.00 horas. Entrada: 40 euros.

Los Panchos y Mocedades.dl

DOCUMENTAL

'Objeto de estudio'. Documental dirigido por Raúl Alaejos. La sombra del objetivismo antropológico persigue a un torpe director que experimenta metodológica y formalmente alrededor del acto obsceno de rodar poblaciones nativas en el pueblo más septentrional. En el Teatro El Albéitar a las 19.30 horas. Entrada con invitación.

Una escena del documental.Dl

TEATRO

'Madre no hay más que muchas'. Esta obra de teatro es un retrato, tan caótico como real, de la maternidad del siglo XXI. Porque hay tantas madres como maneras de serlo. Desde la que cría a base de algoritmos y patrocinios. A las 21.00 horas en el Teatro San Francisco. Entrada: 9 euros.

Una escena de 'Madre no hay más que muchas'DL

LUNES 26

DONACIÓN DE SANGRE

Sahagún. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.

MARTES 27

CINE

'Días sin huella'. Dirigida por Billy Wilder en 1945 con guion de Charles Brackett y Billy Wilder. Interpretada por Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry, Howard Da Silva, Doris Dowling, Frank Faylen. Don Birnam es un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol. Cine clásico en el Teatro San Fracisco. A las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Protagonistas de 'Un día sin huella'Dl

MARTES

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de Astorga de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 28

MÚSICA

'Pero sigo siendo el rey'. Homenaje a José Alfredo Jiménez en el Centenario de su nacimiento. Para rendir homenaje a este compositor se han seleccionado sus canciones más conocidas que serán interpretadas por diferentes artistas mexicanos, algunos de ellos residentes en España y otros que viajarán especialmente desde México. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Calle Ramón y Cajal. La unidad móvil se traslada a la calle Ramón y Cajal esquina calle La Torre de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 29

MÚSICA

Jam Session. Cada jueves Jam Session de la sala Black Bourbon. Inicio a las 22.00 horas. Entrada Gratuita. Consumición mínima obligatoria.

Capitán Bazofia. Capitán Bazofia es el proyecto en solitario de Nacho Vera. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entradas: 8 euros.

Capitán BazofiaDl

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. En el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

Teatro en La Térmica de Ponferrada.Dl