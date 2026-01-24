Edificios emblemáticos de León: Padre Isla, 4

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León, junio de 1920. Juan Crisóstomo Torbado firma el proyecto de una Casa de Nueva Planta, para Ignacio Lázaro en un solar de la Avda. Padre Isla, que entonces formaba parte del llamado Mesón del Pico, donde, meses después, Manuel de Cárdenas construiría la afamada Casa Goyo. Torbado levantó el edificio con muros de carga en cuatro crujías paralelas a la calle y pilares de fundición en las tiendas sobre cimientos de hormigón, bajo una cubierta de madera y teja curva del país. Sin sótano. La planta baja comercial y un portal centrado con escalera de tres tramos para subir a dos niveles con 4 viviendas y a un bajo cubierta para el portero. Distribuyó los pisos al modo tradicional, por pasillo, en torno a dos patios de luces laterales y otro posterior. Dispuso la fachada simétrica y tripartita.

Basamento imitando sillería almohadillada, los huecos de las tiendas en arco carpanel, como la sencilla portada axial bajo mirador posteriormente convertido en balcón del piso principal con plataforma de obra sobre consolas. En el cuerpo noble otros dos miradores laterales, con pilastras de fábrica, bellas carpinterías reticuladas de madera y tejadillo flanqueando más balcones y otros vanos verticales abiertos en paños de ladrillo entre impostas (la de arriba dentellada) y pilastras lisas que parecen sostener una cornisa de fábrica con modillones sobre tiras de azulejos interrumpidas por un bello frente ornamental de coronación fechado, con guirnalda, óculo elíptico, gotas colgantes y otros elementos del repertorio clasicista bajo un remate curvo entre singulares peanas decoradas… Todo muy eclecticista… En 2014, José Manuel Burón rehabilitó cuidadosamente el edificio para Construcciones Ortega Escudero S.A. construyendo nuevos locales, oficinas y viviendas, pero conservando la escalera como elemento fundamental del inmueble y el portal, donde encajó un ascensor tras reforzar la estructura en las plantas baja y primera, rehabilitar la segunda, ampliar la tercera y añadir un ático retranqueado bajo cubierta para no alterar la imagen del edificio, cuyos elementos deteriorados restauró levantando la planta ampliada en unidad de estilo, miméticamente, en un delicado ejercicio de “Fusión” al tratar arquitecturas históricas, que Burón parece llevar a cabo con el virtuosismo propio del que quiere pasar desapercibido tras un trabajo bien hecho... ¡Me encanta!