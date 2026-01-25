El PP pide ampliar el horario del Hogar del Transeúnte municipal por el frío

El Grupo Municipal del Partido Popular de León pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de León que amplíe el horario de acogida diurna del Hogar Municipal del Transeúnte para que se puedan proteger del frío las personas sin hogar que viven en la calle «y resguardarse de las inclemencias del tiempo en el duro invierno de León, ya que no existe ningún recurso que cubra esta necesidad», dice el PP de León en un comunicado.

El PP de León denuncia la «indiferencia municipal» con la treintena de personas que viven en la calle

El horario del Hogar Municipal del Transeúnte es de 09.00 a 13.00 horas de lunes a viernes solo para aquellas personas que duermen en el albergue. El PP de León denuncia la «indiferencia municipal» con la treintena de personas que viven en la calle y añaden que «si no es posible la ampliación del horario, que habilite un espacio donde puedan permanecer durante el invierno todas aquellas personas sin hogar que no estén utilizando el Hogar Municipal del Transeúnte o las que lo utilicen y no tengan un lugar donde ir en horario de mañana y tarde». Agumentan que, «muchos de ellos, hay que recordar, han llegado a la calle por la subida de los alquileres y el difícil acceso a la vivienda que hay ahora». Señalan que «el único servicio de acogida diurna que estaba cubierto por una entidad social, dando este servicio a todas las personas en horario de mañana y tarde, ha dejado de prestar este servicio por falta de voluntarios y de personal especializado, por lo que las personas sin hogar permanecen en la calle».

El presidente de la Asociación Leonesa de Caridad recuerda que el servicio de duchas y lavandería sigue abierto de 11.00 a 12.30 horas

El presidente de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), Félix Llorente, recuerda que el servicio de duchas y lavandería del centro está abierto en horario de mañana de 11.00 a 12.30 horas. «Las dificultades económicas de la entidad y la duplicidad del servicio que ya ofrece San Vicente de Paúl en el centro de día Concepción Arenal, nos ha llevado a no abrir este espacio por la tarde para ahorrar en gastos de electricidad porque iban pocas personas». Llorente asegura que Asleca utiliza todos sus recursos de personal, económicos y de voluntariado para centrarse en dar la mejor calidad de los servicios, como el comedor social, su principal actividad, que ofrece desayunos, comidas y cenas a una media de 160 personas al día en esta época del año. «Tenemos que ahorrar en servicios que ya están ofreciendo otras entidades, como San Vicente de Paúl, porque las necesidades son muchas y hay déficit presupuestario, por lo que hay que racionalizar el gasto. Exprimimos a nuestros voluntarios y personal». Entre los patrocinadores, cuotas de afiliados, subvenciones de la Gerencia de Servicios Sociales y la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de León, que destina 25.000 euros, paga la limpieza y las tasas de agua y basura del centro, los ingresos de Asleca ascendieron en 2024 a 618.721 euros, pero los gastos subieron a 643.158. «Hacemos milagros. Cada día que abrimos necesitamos 1.800 euros».

El centro de día Concepción Arenal de San Vicente de Paúl abre de 11.30 a 12.00 y de 17.00 a 18.30 horas para refugiarse del frío

El centro de Día Concepción Arenal para personas si hogar, gestionado por la Sociedad San Vicente de Paúl, abre de lunes a viernes de 10.30 a 12.00 y de 17.00 a 18.30 horas, próximo al horario de apertura del comedor social. «Hemos reducido el horario una hora y media en cada turno. Utilizan el centro una media de 25 personas cada día», asegura Sefi Herrero, gerente de San Vicente de Paúl. El centro de día Concepción Arenal, con el apoyo de la Fundación Alimerka, ofrece un lugar para resguardarse del frío, tomar café, zumos y pasta y ver la televisión. La Sociedad San Vicente de Paúl ha lanzado un mensaje por redes sociales anunciando que todos sus dispositivos están abiertos y operativos «en respuesta ante esta situación de emergencia por el temporal de frío».

El programa de Atención Integral a Personas Sin Hogar de Cruz Roja atiende por la noche de los martes y los jueves a las personas que duermen en la calle.