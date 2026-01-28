España ya no es país libre de sarampión

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha recibido una notificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que le comunica que considera que se ha reestablecido en el país la transmisión endémica del sarampión, esto es, que el virus vuelve a circular en la región, con casos regulares y no solo brotes aislados. Así, España pierde su estatus de país libre de la enfermedad. La decisión está basada en los datos. En 2024 se notificaron en nuestro país 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2% no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados. Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido están en igual situación. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región, entre ellos Francia, Alemania e Italia han evolucionado del escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida. "España mantiene su firme compromiso con la eliminación del sarampión, estatus que fue certificado por la OMS en 2016, y ya trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar dicho reconocimiento", informó Sanidad. Las medidas anunciadas pasan por incrementar las campañas de vacunación y la vigilancia.